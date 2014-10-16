Хотя для тебя и оно может быть "сомнительным источником"
The Indian officials are believed to have stated that the IAF could, at a later date, ‘revisit’ the FGFA project or alternatively acquire the fully developed platform once it had been inducted into the Russian Air Force, but did not elaborate. источник нормальный, хотя это больше "кто-то сказал, кто-то услышал". Нет оффициала - когда будет, тогда и поразглагольствуйте. Но даже прочитав ваш источник, все еще непонятнее. Индийский болливуд с танцами, бубнами и "тендерами всех тендеров" сам не знает, что хочет - как всегда.. Деньги в разработку они уже вложили; скорее всего возьмут и самолет, но позже - когда русские введут в эксплуатацию: русские ввод реально затянули, но для техники подобной сложности это норм - Локхид подтвердит .
Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".
Вы перепутали место и время - с лозунгами Вам не сюда. А золото - БЕЗУСЛОВНО уже к концу 19-го года ЗР РФ будут самыми высокими за всю историю СССР и России и составят примерно 2 300 т металла. Потому что в 2 800 тоннах, которыми обладал СССР к началу войны, было около 500 т испанского и около 40 т. румынского. Парадокс, однако состоит в том, что к июню 41-го тогдашний бумажный советский рубль обладал практически 100% золотым покрытием - при официальном золотом содержании рубля в 6 руб/гр (5-30 за доллар) 17 млрд. тогдашних наличных ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ золотом. Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.
Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".
Вы перепутали место и время - с лозунгами Вам не сюда. А золото - БЕЗУСЛОВНО уже к концу 19-го года ЗР РФ будут самыми высокими за всю историю СССР и России и составят примерно 2 300 т металла. Потому что в 2 800 тоннах, которыми обладал СССР к началу войны, было около 500 т испанского и около 40 т. румынского. Парадокс, однако состоит в том, что к июню 41-го тогдашний бумажный советский рубль обладал практически 100% золотым покрытием - при официальном золотом содержании рубля в 6 руб/гр (5-30 за доллар) 17 млрд. тогдашних наличных ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ золотом. Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.
Вопрос 1: Если советский рубль был обеспечен золотом, то почему он стоил в несколько раз дешевле доллара, который вообще ничем не был обеспечен?
Вопрос 2: Что будет, если хотя бы 200 т. золота выкинуть на низколиквидный рынок?
Т.к. мы на финансовом форуме, то предлагаю вопросы считать не требующими ответа.
Так, за несколько последних лет мы последовательно проиграли ряд крупных тендеров на поставку военно-транспортных самолетов. Вместо наших Ил-76 Дели предпочел купить шесть американских C-130 Super Hercules. За них заплатили почти $1 млрд. Цифра астрономическая, особенно если учесть, что Ил-76 обошлись бы значительно дешевле. Наш самый современный МиГ-35 уступил французскому Rafale, боевой вертолет Ми-28Н проиграл американскому AH-64 Apache, а тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2 - американскому CH-47 Chinook.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарям и прочей челяди золота КГБ/ФСБ не видать как своих ушей, по примеру бесследно пропавшего "золота партии".
Вы перепутали место и время - с лозунгами Вам не сюда. А золото - БЕЗУСЛОВНО уже к концу 19-го года ЗР РФ будут самыми высокими за всю историю СССР и России и составят примерно 2 300 т металла. Потому что в 2 800 тоннах, которыми обладал СССР к началу войны, было около 500 т испанского и около 40 т. румынского. Парадокс, однако состоит в том, что к июню 41-го тогдашний бумажный советский рубль обладал практически 100% золотым покрытием - при официальном золотом содержании рубля в 6 руб/гр (5-30 за доллар) 17 млрд. тогдашних наличных ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧИВАЛИСЬ золотом. Правда, населению страны от этого было ни холодно ни жарко.
Как могло быть в 150ти миллионной стране 17 млрд. наличных? По сотне на брата, с учётом детей - по две? Стаханов типа сам заколачивал от полутора тысяч в месяц шестью годами ранее. Рабочие получали полтораста, военные - двести - где деньги то были? Второе - по поводу хомяченья золота в резервы ЕдРа - могут ли артели золодобывающие напрямую продать допустим тонну золота в самородках добытых за год к примеру япошкам или кетаёзам? Вот так просто - за безнал на бирже, допустим в Южно-Сахалинске? Или только центробанк имеет право скупки этого металла?
sequence написав:Деньги в разработку они уже вложили; скорее всего возьмут и самолет, но позже
Успокаивайте себя, успокаивайте.
Самое главное чтобы вы не расстраивались. А то ваши переживания за российский авиапром уже начинают вызывать подозрения.
Эспорт продукции российского авиапрома в 2017 году составил $7,5 млрд, тогда как в 2016 году этот показатель по итогу года был более чем на $2,3 млрд ниже — около $5,2 млрд. Об этом Минпромторг сообщает в своем докладе.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
барабашов написав:Второе - по поводу хомяченья золота в резервы ЕдРа - могут ли артели золодобывающие напрямую продать допустим тонну золота в самородках добытых за год к примеру япошкам или кетаёзам? Вот так просто - за безнал на бирже, допустим в Южно-Сахалинске? Или только центробанк имеет право скупки этого металла?
Что мешает Вам самостоятельно узнать перечень предприятий, имеющих лицензию на экспорт драгметаллов из РФ? Лень? Неспособность к выполнению простейших заданий? Подсказка: это крупнейшие горные и металлургические компании России. И да, они экспортируют золото за рубеж. ЦБР покупает как у них, так и "за бугром". Там, где дешевле.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.