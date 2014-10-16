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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 74757677 Додано: Вів 26 чер, 2018 10:28 Вопрос 1: Если советский рубль был обеспечен золотом, то почему он стоил в несколько раз дешевле доллара, который вообще ничем не был обеспечен?

Вопрос 2: Что будет, если хотя бы 200 т. золота выкинуть на низколиквидный рынок?

Т.к. мы на финансовом форуме, то предлагаю вопросы считать не требующими ответа.



Тем не менее,я отвечу.

1. Доллар в 41-ом году, о котором идет речь, свободно разменивался на золото (не для частных лиц, конечно, а в межгосударственных расчетах) и был полностью обеспечен физическим металлом в соотношении 1 унция/35 долларов.

2. Скорее всего, эти 200 т с удовольствием купят ЦБ РФ или Народный банк Китая.



Как могло быть в 150ти миллионной стране 17 млрд. наличных? По сотне на брата, с учётом детей - по две? Стаханов типа сам заколачивал от полутора тысяч в месяц шестью годами ранее. Рабочие получали полтораста, военные - двести - где деньги то были?

Вы, наверное, еще больше удивитесь, если узнаете, что в июле 14-го (до выхода запрета свободного размена рубля на золото в Российской империи) при 167 млн. населении вся бумажная наличность не превышала 1,5 млрд. (+ 500 млн. в золотых монетах и 100 млн. в серебре по курсу 18 гр. в одном рубле). И ничего, хватало.

Причина этого явления в 41-ом прозаически проста - 2/3 населения жило в деревне, а среднеГОДОВОЙ доход колхозника был равен среднемесячному городского рабочего.

Только не для 150-ти, а почти для 196,5 млн. предвоенного населения СССР.

Более того, уже после войны в обращении было всего 73 млрд. рублей (при 5-8 кратном росте цен и массированной эмиссии), и даже в 61-ом, при населении в 214 млн. человек, после обмена 47-го года, уже уменьшившего денежную массу в 10 раз, вся наличность в стране (бумажная) не превышала 60 млрд. рублей.

Второе - по поводу хомяченья золота в резервы ЕдРа - могут ли артели золодобывающие напрямую продать допустим тонну золота в самородках добытых за год к примеру япошкам или кетаёзам? Вот так просто - за безнал на бирже, допустим в Южно-Сахалинске? Или только центробанк имеет право скупки этого металла?

РФ - довольно крупный экспортер золота. При добыче в размере более 300 т, ЦБ закупает около 210-ти. Остальное идет на рынок. Тем не менее,я отвечу.1. Доллар в 41-ом году, о котором идет речь, свободно разменивался на золото (не для частных лиц, конечно, а в межгосударственных расчетах) и был полностью обеспечен физическим металлом в соотношении 1 унция/35 долларов.2. Скорее всего, эти 200 т с удовольствием купят ЦБ РФ или Народный банк Китая.Вы, наверное, еще больше удивитесь, если узнаете, что в июле 14-го (до выхода запрета свободного размена рубля на золото в Российской империи) при 167 млн. населении вся бумажная наличность не превышала 1,5 млрд. (+ 500 млн. в золотых монетах и 100 млн. в серебре по курсу 18 гр. в одном рубле). И ничего, хватало.Причина этого явления в 41-ом прозаически проста - 2/3 населения жило в деревне, а среднеГОДОВОЙ доход колхозника был равен среднемесячному городского рабочего.Только не для 150-ти, а почти для 196,5 млн. предвоенного населения СССР.Более того, уже после войны в обращении было всего 73 млрд. рублей (при 5-8 кратном росте цен и массированной эмиссии), и даже в 61-ом, при населении в 214 млн. человек, после обмена 47-го года, уже уменьшившего денежную массу в 10 раз, вся наличность в стране (бумажная) не превышала 60 млрд. рублей.РФ - довольно крупный экспортер золота. При добыче в размере более 300 т, ЦБ закупает около 210-ти. Остальное идет на рынок. Волгарь Повідомлень: 4934 З нами з: 12.10.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 74757677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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