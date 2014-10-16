Додано: Вів 26 чер, 2018 10:28

Вопрос 1: Если советский рубль был обеспечен золотом, то почему он стоил в несколько раз дешевле доллара, который вообще ничем не был обеспечен?

Вопрос 2: Что будет, если хотя бы 200 т. золота выкинуть на низколиквидный рынок?

Т.к. мы на финансовом форуме, то предлагаю вопросы считать не требующими ответа.



Как могло быть в 150ти миллионной стране 17 млрд. наличных? По сотне на брата, с учётом детей - по две? Стаханов типа сам заколачивал от полутора тысяч в месяц шестью годами ранее. Рабочие получали полтораста, военные - двести - где деньги то были?

Второе - по поводу хомяченья золота в резервы ЕдРа - могут ли артели золодобывающие напрямую продать допустим тонну золота в самородках добытых за год к примеру япошкам или кетаёзам? Вот так просто - за безнал на бирже, допустим в Южно-Сахалинске? Или только центробанк имеет право скупки этого металла?

Тем не менее,я отвечу.1. Доллар в 41-ом году, о котором идет речь, свободно разменивался на золото (не для частных лиц, конечно, а в межгосударственных расчетах) и был полностью обеспечен физическим металлом в соотношении 1 унция/35 долларов.2. Скорее всего, эти 200 т с удовольствием купят ЦБ РФ или Народный банк Китая.Вы, наверное, еще больше удивитесь, если узнаете, что в июле 14-го (до выхода запрета свободного размена рубля на золото в Российской империи) при 167 млн. населении вся бумажная наличность не превышала 1,5 млрд. (+ 500 млн. в золотых монетах и 100 млн. в серебре по курсу 18 гр. в одном рубле). И ничего, хватало.Причина этого явления в 41-ом прозаически проста - 2/3 населения жило в деревне, а среднеГОДОВОЙ доход колхозника был равен среднемесячному городского рабочего.Только не для 150-ти, а почти для 196,5 млн. предвоенного населения СССР.Более того, уже после войны в обращении было всего 73 млрд. рублей (при 5-8 кратном росте цен и массированной эмиссии), и даже в 61-ом, при населении в 214 млн. человек, после обмена 47-го года, уже уменьшившего денежную массу в 10 раз, вся наличность в стране (бумажная) не превышала 60 млрд. рублей.РФ - довольно крупный экспортер золота. При добыче в размере более 300 т, ЦБ закупает около 210-ти. Остальное идет на рынок.