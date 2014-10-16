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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:28

Вопрос 1: Если советский рубль был обеспечен золотом, то почему он стоил в несколько раз дешевле доллара, который вообще ничем не был обеспечен?
Вопрос 2: Что будет, если хотя бы 200 т. золота выкинуть на низколиквидный рынок?
Т.к. мы на финансовом форуме, то предлагаю вопросы считать не требующими ответа.

Тем не менее,я отвечу.
1. Доллар в 41-ом году, о котором идет речь, свободно разменивался на золото (не для частных лиц, конечно, а в межгосударственных расчетах) и был полностью обеспечен физическим металлом в соотношении 1 унция/35 долларов.
2. Скорее всего, эти 200 т с удовольствием купят ЦБ РФ или Народный банк Китая.

Как могло быть в 150ти миллионной стране 17 млрд. наличных? По сотне на брата, с учётом детей - по две? Стаханов типа сам заколачивал от полутора тысяч в месяц шестью годами ранее. Рабочие получали полтораста, военные - двести - где деньги то были?

Вы, наверное, еще больше удивитесь, если узнаете, что в июле 14-го (до выхода запрета свободного размена рубля на золото в Российской империи) при 167 млн. населении вся бумажная наличность не превышала 1,5 млрд. (+ 500 млн. в золотых монетах и 100 млн. в серебре по курсу 18 гр. в одном рубле). И ничего, хватало.
Причина этого явления в 41-ом прозаически проста - 2/3 населения жило в деревне, а среднеГОДОВОЙ доход колхозника был равен среднемесячному городского рабочего.
Только не для 150-ти, а почти для 196,5 млн. предвоенного населения СССР.
Более того, уже после войны в обращении было всего 73 млрд. рублей (при 5-8 кратном росте цен и массированной эмиссии), и даже в 61-ом, при населении в 214 млн. человек, после обмена 47-го года, уже уменьшившего денежную массу в 10 раз, вся наличность в стране (бумажная) не превышала 60 млрд. рублей.
Второе - по поводу хомяченья золота в резервы ЕдРа - могут ли артели золодобывающие напрямую продать допустим тонну золота в самородках добытых за год к примеру япошкам или кетаёзам? Вот так просто - за безнал на бирже, допустим в Южно-Сахалинске? Или только центробанк имеет право скупки этого металла?

РФ - довольно крупный экспортер золота. При добыче в размере более 300 т, ЦБ закупает около 210-ти. Остальное идет на рынок.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:50

Статья из Forbes о текущей ситуации в российской экономике
Россия опровергает ожидания
https://inosmi.ru/economic/20180626/242592891.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:34

  Волгарь написав:Статья из Forbes о текущей ситуации в российской экономике
Россия опровергает ожидания
https://inosmi.ru/economic/20180626/242592891.html


Смешно, да

Есть также свидетельства того, что деньги в Олимпиаду были вложены по-умному. Прошло четыре года, а Сочи постоянно заполнен туристами.


Смотреть "заполнение" здесь: https://macos.livejournal.com/1505569.html

Мало того, если смотреть на урл оригинала... https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/06/25/russia-is-defying-expectations/#1429448c463d

:D
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:20

Самолётостроение России - свежие новости

"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.

Далее больше: https://news.rambler.ru/weapon/40183208 ... e=copylink
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:38

  Баблонавт написав:"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.

Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.

Далее больше: https://news.rambler.ru/weapon/40183208 ... e=copylink


Во американцы идиоты - нет, чтобы обьединить Боинг и Локхид-Мартин под левым брендом и обогнать всех по количеству поставленных машин, они почему-то отдельно все учитывают. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 16:07

Анализ экспорта зерна и продуктов его переработки за 2017/18 сельхозгод: на 26.06.2018
28-е июня 2018г.
• По данным территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов с территории России в 2017/2018 сельскохозяйственном году на 26.06.2018 года с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза экспортировано 60,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 18,6 млн тонн или 45% больше объемов на аналогичную дату 2016/17 года - 41,7 млн тонн.
За полный 2015/16 сельхозгод - 40,5 млн тонн

http://zerno.avs.ru/news/72373/analiz-e ... 62018.html
Однако. Что удивительно, буднично, сухая сводка без рапортов и восторгов. В сущности - итоги аграрного переворота в России за 26 лет. От колхозно-совхозной системы к фермерам и агрохолдингам. От ничьей земли к частной собственности. Засевая при этом зерновыми вместо 75 млн. га всего 48, баланс зерна в стране изменился с импорта в миллиард пудов (во времена РСФСР) до экспорта в 3 с 1/4 миллиарда.
Волгарь
 
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