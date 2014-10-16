Вопрос 1: Если советский рубль был обеспечен золотом, то почему он стоил в несколько раз дешевле доллара, который вообще ничем не был обеспечен? Вопрос 2: Что будет, если хотя бы 200 т. золота выкинуть на низколиквидный рынок? Т.к. мы на финансовом форуме, то предлагаю вопросы считать не требующими ответа.
Тем не менее,я отвечу. 1. Доллар в 41-ом году, о котором идет речь, свободно разменивался на золото (не для частных лиц, конечно, а в межгосударственных расчетах) и был полностью обеспечен физическим металлом в соотношении 1 унция/35 долларов. 2. Скорее всего, эти 200 т с удовольствием купят ЦБ РФ или Народный банк Китая.
Как могло быть в 150ти миллионной стране 17 млрд. наличных? По сотне на брата, с учётом детей - по две? Стаханов типа сам заколачивал от полутора тысяч в месяц шестью годами ранее. Рабочие получали полтораста, военные - двести - где деньги то были?
Вы, наверное, еще больше удивитесь, если узнаете, что в июле 14-го (до выхода запрета свободного размена рубля на золото в Российской империи) при 167 млн. населении вся бумажная наличность не превышала 1,5 млрд. (+ 500 млн. в золотых монетах и 100 млн. в серебре по курсу 18 гр. в одном рубле). И ничего, хватало. Причина этого явления в 41-ом прозаически проста - 2/3 населения жило в деревне, а среднеГОДОВОЙ доход колхозника был равен среднемесячному городского рабочего. Только не для 150-ти, а почти для 196,5 млн. предвоенного населения СССР. Более того, уже после войны в обращении было всего 73 млрд. рублей (при 5-8 кратном росте цен и массированной эмиссии), и даже в 61-ом, при населении в 214 млн. человек, после обмена 47-го года, уже уменьшившего денежную массу в 10 раз, вся наличность в стране (бумажная) не превышала 60 млрд. рублей.
Второе - по поводу хомяченья золота в резервы ЕдРа - могут ли артели золодобывающие напрямую продать допустим тонну золота в самородках добытых за год к примеру япошкам или кетаёзам? Вот так просто - за безнал на бирже, допустим в Южно-Сахалинске? Или только центробанк имеет право скупки этого металла?
РФ - довольно крупный экспортер золота. При добыче в размере более 300 т, ЦБ закупает около 210-ти. Остальное идет на рынок.
"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.
Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.
Баблонавт написав:"ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" в 2017 году поставила заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером", — сообщается в документе.
Так, корпорация Boeing (Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины, приводятся данные в отчете. Об этом сообщает Рамблер.
Анализ экспорта зерна и продуктов его переработки за 2017/18 сельхозгод: на 26.06.2018 28-е июня 2018г. • По данным территориальных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосанитарных сертификатов с территории России в 2017/2018 сельскохозяйственном году на 26.06.2018 года с учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза экспортировано 60,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что на 18,6 млн тонн или 45% больше объемов на аналогичную дату 2016/17 года - 41,7 млн тонн. За полный 2015/16 сельхозгод - 40,5 млн тонн
http://zerno.avs.ru/news/72373/analiz-e ... 62018.html Однако. Что удивительно, буднично, сухая сводка без рапортов и восторгов. В сущности - итоги аграрного переворота в России за 26 лет. От колхозно-совхозной системы к фермерам и агрохолдингам. От ничьей земли к частной собственности. Засевая при этом зерновыми вместо 75 млн. га всего 48, баланс зерна в стране изменился с импорта в миллиард пудов (во времена РСФСР) до экспорта в 3 с 1/4 миллиарда.
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Проблемы с переходом на отечественные комплектующие могут спровоцировать задержки в обновлении орбитальной группировки "Глонасс", однако в "Роскосмосе" обещают, что новые спутники будут готовы в срок.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, порядка половины спутников действующей орбитальной группировки "Глонасс" выработали гарантийный срок. В то же время в наземном резерве находятся всего пять аппаратов "Глонасс-М".
"В случае выхода из строя спутников группировки резерва может не хватить. В то же время девять заказанных новых аппаратов "Глонасс-К1" до сих пор не изготовлены", - сказал источник.
По его словам, "при создании новых навигационных спутников "Глонасс-К" разработчики столкнулись с проблемами при импортозамещении электронной компонентной базы".
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С завтрашнего дня бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»
В некоторых банках уже сообщили о планах блокировать карты международных платежных систем, к которым привязаны зарплатные счета работников госструктур.
Банк «Уралсиб» уже завтра заблокирует все карты Visa и Mastercard, которые были открыты к зарплатным счетам работников бюджетных организаций. Вместо них клиенты получат карту «Мир», сообщают «Ведомости». В банке объясняют, что это необходимо для соблюдения требований закона о национальной платежной системе. Все клиенты были оповещены об этом заранее, добавляют в «Уралсибе».
Между тем, в Центробанке «Ведомостям» пояснили, что в законе нет требования о блокировке карт международных платежных систем. Кроме того, это может доставить неудобства клиентам. Им Visa или Mastercard могут понадобится, например, за границей, где «Мир» не принимают. Таким клиентам в «Уралсибе» предлагают специально обратиться в один из офисов банка — там им бесплатно оформят карту с отдельным счетом.
Инициатива о создании национальной платежной системы появилась на фоне событий 2014 года, когда из-за санкций США было приостановлено обслуживание карт Visa и Mastercard в Крыму
Bloomberg назвал рубль самой слабой валютой на постсоветском пространстве Российский рубль за первое полугодие продемонстрировал самое сильное падение по отношению к доллару среди всех национальных валют на постсоветстком пространстве, подешевев сразу на 8%. Об этом сегодня пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что наибольший рост продемонстрировала украинская гривна (выросла на 6,7%), укрепились также грузинский лари (на 6%), молдавский лей (1,57%), киргизский сом (1,45%) и армянский драм (0,32%).
Основными причинами такого расклада Bloomberg называет американские санкции, в результате которых некоторые иностранные инвесторы переключаются на другие страны постсоветского пространства, и ужесточение монетарной политики ФРС.