Не будем скрывать и об успехах россии в космической области.
НАСА доверило России ремонт туалета в американской части МКС
Российская космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила от американского космического агентства НАСА новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет корпорации.
Сумма контрактов и характер работ не уточняются. В РКК «Энергия» отметили, что работы позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и всей станции в целом и «оперативно парировать нештатные ситуации».
НАСА заказало у России космический туалет в 2007 году, его стоимость составила 19 миллионов долларов.
В 2015 году российские космонавты починили туалет, сломавшийся в российском сегменте МКС. Космонавты еще в ходе обучения тренируются чинить ассенизационно-санитарные устройства. Справиться с подобной поломкой им предлагается, в частности, на выпускных экзаменах.
Велика Россия. В Сибири всего неделю назад закончили сев, а на юге уже намолотили почти миллиард пудов зерна
ЖАТВА-2018: на 4 июля намолот зерна достиг 14,2 млн тонн, волгоградцы начали уборочную 5-е июля 2018г. По оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 4 июля 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 3,8 млн га (в 2017г. – 431,3 тыс. га), намолот зерна достиг 14,2 млн тонн (в 2017г. – 1,8 млн тонн), при урожайности 37,5 ц/га (в 2017г. – 42,3 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 3,1 млн га (в 2017г. – 39,5 тыс. га), намолочено 12,0 млн тонн (в 2017г. – 141,3 тыс. тонн), при урожайности 38,6 ц/га (в 2017г. – 35,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 488,5 тыс. га (в 2017 г. – 310,8 тыс. га), намолочено 1,8 млн тонн (в 2017г. – 1,4 млн тонн), при урожайности 37,7 ц/га (в 2017г. – 44,4 ц/га).
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня увеличились на 10,8% и составили 156 351 машину. По итогам первого полугодия 2018 года российский авторынок вырос на 18,2% до 849 221 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.