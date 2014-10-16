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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:46

"сами барахло за 19млн. сделали, сами и чините"

Не будем скрывать и об успехах россии в космической области.

НАСА доверило России ремонт туалета в американской части МКС

Российская космическая корпорация (РКК) «Энергия» получила от американского космического агентства НАСА новые заказы в рамках контракта по обслуживанию и ремонту туалета на американском сегменте МКС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет корпорации.

Сумма контрактов и характер работ не уточняются. В РКК «Энергия» отметили, что работы позволяют поддерживать эффективную эксплуатацию американского сегмента МКС и всей станции в целом и «оперативно парировать нештатные ситуации».

НАСА заказало у России космический туалет в 2007 году, его стоимость составила 19 миллионов долларов.

В 2015 году российские космонавты починили туалет, сломавшийся в российском сегменте МКС. Космонавты еще в ходе обучения тренируются чинить ассенизационно-санитарные устройства. Справиться с подобной поломкой им предлагается, в частности, на выпускных экзаменах.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:49

Велика Россия. В Сибири всего неделю назад закончили сев, а на юге уже намолотили почти миллиард пудов зерна
ЖАТВА-2018: на 4 июля намолот зерна достиг 14,2 млн тонн, волгоградцы начали уборочную
5-е июля 2018г.
По оперативным данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 4 июля 2018 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 3,8 млн га (в 2017г. – 431,3 тыс. га), намолот зерна достиг 14,2 млн тонн (в 2017г. – 1,8 млн тонн), при урожайности 37,5 ц/га (в 2017г. – 42,3 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 3,1 млн га (в 2017г. – 39,5 тыс. га), намолочено 12,0 млн тонн (в 2017г. – 141,3 тыс. тонн), при урожайности 38,6 ц/га (в 2017г. – 35,7 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 488,5 тыс. га (в 2017 г. – 310,8 тыс. га), намолочено 1,8 млн тонн (в 2017г. – 1,4 млн тонн), при урожайности 37,7 ц/га (в 2017г. – 44,4 ц/га).

http://zerno.avs.ru/news/72434/jatva-20 ... chnyu.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:01

Российский авторынок в июне вырос на 11%
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам июня увеличились на 10,8% и составили 156 351 машину. По итогам первого полугодия 2018 года российский авторынок вырос на 18,2% до 849 221 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

https://www.autostat.ru/news/34909/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:35

Волгарь
В кредит не Геликов и не S-класс - сколько продали, 90%?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 13:50

Волгарь
В кредит не Геликов и не S-класс - сколько продали, 90%?

Думаю, раз в 20 больше, чем у вас.
First registrations of new cars in Ukraine by brands (in units)
Jun. 2018 6 513
Changes to Jun.2017, +/-% -5,4
First registrations of new CV in Ukraine by brands (in units)
Jun. 2018 1 241
Changes to Jun.2017, +/-% + 37,6
http://ukrautoprom.com.ua/wp-content/up ... market.pdf
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 22:34

Продолжается вставание с колен...

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-utverdil-sokrashchenie-raskhodov-na-pensii-i-uvelichil-finansirovanie-silovikov-1027343476
Расходы по статье "социальная политика" будут урезаны на 53,4 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 51,5 млрд рублей. В результате дыра в бюджете Пенсионного фонда увеличится в 1,5 раза - со 158,9 до 265,5 млрд рублей, а на ее покрытие придется потратить все свободные средства на счетах ПФР, оставшиеся от взносов населения за предыдущий год.
Расходы по госпрограмме "социальная поддержка граждан" будут уменьшены на 6,6 млрд рублей, главным образом за счет экономии на "мерах поддержки инвалидов" (2,2 млрд рублей).


Пенсионеры? Инвалиды? Всем "денег нет" за счет армии!

Сэкономленные средства пойдут в первую очередь на финансирование силовых ведомств и производство оружия. Расходы на полицию и другие правоохранительные структуры ("национальная безопасность") будут увеличены на 27,3 млрд рублей. Это на 7 млрд рублей больше, чем предполагал закон о поправках в бюджет на этапе внесения в Госдуму.
В том числе 6,6 млрд рублей получат дополнительно органы внутренних дел, 2,2 млрд рублей - прокуратура, 0,73 млрд - Росгвардия.
Расходы на армию увеличатся на 2,3 млрд рублей в открытой части бюджета. Одновременно масштабные изменения заложены в секретную часть казны, сообщил ТАСС в начале июня первый зампред комитета Думы по экономполитике Владимир Гутенев.
По его словам, на развитие вооружений дополнительно предполагается направить 97,4 млрд рублей.


Совок наступает просто семимильными шагами - "пушки вместо масла" в полный рост.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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