Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:49

Просто денег нет, а так всё хорошо, прекрасная маркиза

Долги всех потребителей Южного федерального округа за газ по состоянию на 1 июня достигли 16 млрд рублей, сообщил в пятницу на выездном совещании комиссии по региональной политике ПАО "Газпром" в доме правительства Адыгеи заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами компании "Газпром межрегионгаз" Николай Исаков.Главным должником за газ в Южном федеральном округе остается Краснодарский край - свыше 6 млрд рублей. Долги Астраханской области составляют порядка 3,6 млрд рублей, Волгоградской области - 2,6 млрд рублей, Ростовской области - 2,3 млрд рублей. Замыкают список должников Калмыкия - 742 млн рублей и Адыгея - 674 млн рублей.