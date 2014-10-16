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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:02

Обещания:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/putin-rasskazal-rossiyanam-ob-ustoychivom-roste-ikh-dokhodov-1026780697
Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики и уровня жизни населения, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной "Прямой линии" в эфире федеральных телеканалов.


И реальность:
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/cb-zafiksiroval-rekordny-v-istorii-obval-ozhidaniy-rossiyan-1027352011
Опрос населения, проведенный Банком России в июне, показал рекордный за 9 лет обвал потребительских настроений и растущий страх перед повышением цен.
Наблюдаемая россиянами инфляция достигла рекорда с октября 2017 года и впервые более чем за полгода стала двузначной. Зафиксированный ЦБ показатель - 10,6% - почти в 5 раз превысил официальную цифру от Росстата, которая в июне снизились до 2,3%.
В ходе опроса на "очень сильный" рост пожаловались 35% респондентов (рекорд с 2017 года), дальнейшего ускорения инфляции ждут 18%, или максимальное число более чем за два года.
...
25% россиян оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:54

Вот одна из сфер, где Россия превосходит США
Bloomberg logoBloomberg, США
C точки зрения Запада Россия многое делает неправильно. Она вмешивается в выборы. Она отравляет людей на чужой территории. Она держит в ежовых рукавицах свободу слова и демократические ценности.
Но, по словам одного западного экономиста, возможно, ее метод управления экономикой — один из самых ответственных в мире.

Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса. 2010 году она была на 124 месте.

https://inosmi.ru/economic/20180710/242714328.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:29

Чомусь це
  Волгарь написав:Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.

дисонує з цим:
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:39

  V2 написав:Чомусь це
  Волгарь написав:Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.

дисонує з цим:
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.

Ничуть - в предыдущее десятилетие он ежегодно составлял 70-80 млрд. долларов год, а в 14-ом - более 150 млрд. При этом общий внешний долг (государственный + частный) 4 года назад составлял 735 млрд. - на 200 больше, чем сейчас
Волгарь
 
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