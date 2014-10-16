Опрос населения, проведенный Банком России в июне, показал рекордный за 9 лет обвал потребительских настроений и растущий страх перед повышением цен .

Наблюдаемая россиянами инфляция достигла рекорда с октября 2017 года и впервые более чем за полгода стала двузначной. Зафиксированный ЦБ показатель - 10,6% - почти в 5 раз превысил официальную цифру от Росстата, которая в июне снизились до 2,3%.

В ходе опроса на "очень сильный" рост пожаловались 35% респондентов (рекорд с 2017 года), дальнейшего ускорения инфляции ждут 18%, или максимальное число более чем за два года.

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25% россиян оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.