Опрос населения, проведенный Банком России в июне, показал рекордный за 9 лет обвал потребительских настроений и растущий страх перед повышением цен. Наблюдаемая россиянами инфляция достигла рекорда с октября 2017 года и впервые более чем за полгода стала двузначной. Зафиксированный ЦБ показатель - 10,6% - почти в 5 раз превысил официальную цифру от Росстата, которая в июне снизились до 2,3%. В ходе опроса на "очень сильный" рост пожаловались 35% респондентов (рекорд с 2017 года), дальнейшего ускорения инфляции ждут 18%, или максимальное число более чем за два года. ... 25% россиян оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Вот одна из сфер, где Россия превосходит США Bloomberg logoBloomberg, США
C точки зрения Запада Россия многое делает неправильно. Она вмешивается в выборы. Она отравляет людей на чужой территории. Она держит в ежовых рукавицах свободу слова и демократические ценности. Но, по словам одного западного экономиста, возможно, ее метод управления экономикой — один из самых ответственных в мире.
Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса. 2010 году она была на 124 месте.
Волгарь написав:Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.
дисонує з цим:
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора. Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.
Волгарь написав:Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.
дисонує з цим:
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора. Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.
Ничуть - в предыдущее десятилетие он ежегодно составлял 70-80 млрд. долларов год, а в 14-ом - более 150 млрд. При этом общий внешний долг (государственный + частный) 4 года назад составлял 735 млрд. - на 200 больше, чем сейчас
Волгарь написав:Вот одна из сфер, где Россия превосходит США
C точки зрения Запада Россия многое делает неправильно. Она вмешивается в выборы. Она отравляет людей на чужой территории. Она держит в ежовых рукавицах свободу слова и демократические ценности. Но, по словам одного западного экономиста, возможно, ее метод управления экономикой — один из самых ответственных в мире.
146%. Мало какой метод экономики так ответственно относится к обогащению правителей, и в этом РФ явно превосходит США.
Волгарь написав:
Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.
Читаем статью:
Как можно добиться процветания бизнеса и инвестиций там, где все, что создают люди, может быть в любой момент украдено коррумпированными чиновниками?
— Не захотят. Моя русская жена приводит в пример новогодние елки. Россия — крупный импортер елок, хотя у нее самой обширные леса. Почему? Потому что нужно семь-восемь лет на то, чтобы вырастить хорошую елку. Никто не хочет идти на риск, надеясь, что через семь или восемь лет у них все еще будет возможность срубить эти деревья и получить прибыль.
Вот и вся цена рейтингов "благоприятности условий для ведения бизнеса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...