Опрос населения, проведенный Банком России в июне, показал рекордный за 9 лет обвал потребительских настроений и растущий страх перед повышением цен. Наблюдаемая россиянами инфляция достигла рекорда с октября 2017 года и впервые более чем за полгода стала двузначной. Зафиксированный ЦБ показатель - 10,6% - почти в 5 раз превысил официальную цифру от Росстата, которая в июне снизились до 2,3%. В ходе опроса на "очень сильный" рост пожаловались 35% респондентов (рекорд с 2017 года), дальнейшего ускорения инфляции ждут 18%, или максимальное число более чем за два года. ... 25% россиян оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", а 26% сообщили, что ждут его дальнейшего ухудшения. Оба показателя стали историческими рекордами и превзошли значения кризиса 2014 года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Вот одна из сфер, где Россия превосходит США Bloomberg logoBloomberg, США
C точки зрения Запада Россия многое делает неправильно. Она вмешивается в выборы. Она отравляет людей на чужой территории. Она держит в ежовых рукавицах свободу слова и демократические ценности. Но, по словам одного западного экономиста, возможно, ее метод управления экономикой — один из самых ответственных в мире.
Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса. 2010 году она была на 124 месте.
Волгарь написав:Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.
дисонує з цим:
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора. Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.
Волгарь написав:Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.
дисонує з цим:
Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке Банка России, вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг $23,3 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора. Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял $18,8 млрд.
Ничуть - в предыдущее десятилетие он ежегодно составлял 70-80 млрд. долларов год, а в 14-ом - более 150 млрд. При этом общий внешний долг (государственный + частный) 4 года назад составлял 735 млрд. - на 200 больше, чем сейчас
Волгарь написав:Вот одна из сфер, где Россия превосходит США
C точки зрения Запада Россия многое делает неправильно. Она вмешивается в выборы. Она отравляет людей на чужой территории. Она держит в ежовых рукавицах свободу слова и демократические ценности. Но, по словам одного западного экономиста, возможно, ее метод управления экономикой — один из самых ответственных в мире.
146%. Мало какой метод экономики так ответственно относится к обогащению правителей, и в этом РФ явно превосходит США.
Волгарь написав:
Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса.
Читаем статью:
Как можно добиться процветания бизнеса и инвестиций там, где все, что создают люди, может быть в любой момент украдено коррумпированными чиновниками?
— Не захотят. Моя русская жена приводит в пример новогодние елки. Россия — крупный импортер елок, хотя у нее самой обширные леса. Почему? Потому что нужно семь-восемь лет на то, чтобы вырастить хорошую елку. Никто не хочет идти на риск, надеясь, что через семь или восемь лет у них все еще будет возможность срубить эти деревья и получить прибыль.
Вот и вся цена рейтингов "благоприятности условий для ведения бизнеса".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2018 ГОДУ Январь-май (млн. долларов) Оборот 271 386.7 Экспорт 176 306.5 Импорт 95 080.2 Сальдо 81 226.3 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ В 2017 ГОДУ Январь-май (млн. долларов) Оборот 220 078.4 Экспорт 138 410.5 Импорт 81 667.9 Сальдо 56 742.6 http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977 Положительное сальдо торгового баланса выросло за год 45% и, видимо, достигнет 200 млрд. по итогам года
Российский "мирный" атом победно шествует по планете, захватывая под свои проекты новые территории. Помимо европейских стран - Венгрии, Финляндии, Болгарии, Атомстройэкспорт удобно устроился в Исламской Республике Иран и уже объявил о строительстве второго энергоблока АЭС "Бушер". Турки с нетерпением ждут начала строительства АЭС российского дизайна "Аккую".Новые блоки Атомстройэкспорт с размахом строит в Индии на АЭС "Куданкулам", сообщает корреспондент The Moscow Post.
Победа? Вроде бы, но...
Какие же миллиарды идут на строительство зарубежных атомных станций? Росатом раздает кредиты странам, в которых он реализует свои атомные проекты. В общей сложности Турция, Египет, Бангладеш и Финляндия уже получили больше 100 млрд. долларов под 3% годовых. Эти деньги, между прочим, изымаются из бюджета Российской Федерации. ... Заметим, что в самой России продолжают работать старые опасные ядерные реакторы "чернобыльского" типа. Сегодня 11 таких реакторов трудятся на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Но эти старые рабочие клячи никто пока не думает останавливать, хотя из них давно сыпется песок, вернее, графит. Почему же новенькие АЭС массово строятся за кордоном? Да еще за счет нищих россиян? ... -Детальный анализ документов, на которых базируется проект "Аккую", не оставляет никаких сомнений в том, что все возможные дополнительные затраты вплоть до многомиллиардных по инвалютной шкале выплат и риски по реализации проекта взяла на себя Россия, - полагает профессор Игорь Острецов. - По сути, проект "Аккую" в том виде, в каком он существует сегодня, представляет для нашей страны авантюру. Условия по продаже электроэнергии на АЭС "Аккую" кабальные по своей сути, риски по безопасности АЭС чудовищны, запредельно высоки, условия эксплуатации противоречивы и чреваты как внутритурецкими, турецко-российскими и международными конфликтами. Соглашение по АЭС "Аккую" выполняется без финансовых обязательств турецкой стороны. Турция не несет никаких финансовых рисков по проекту. Весь проект придется оплачивать ресурсами из бюджета РФ.
И вишенка на торте:
В 2010 году Счетная палата РФ подготовила Отчет о деятельности государственной корпорации "Росатом" за границей. Аудиторы занималась зарубежными стройками. В частности, ядерными проектами Росатома в Иране, Китае и Индии. Руководил Счетной палатой в ту пору Сергей Степашин. Очевидцы рассказывали, что у Степашина глаза полезли на лоб, когда он ознакомился с этим отчетом. Вскрылись факты криминального характера. Но господин Степашин поспешил поставить на папке с отчётом гриф "Секретно".
- Выяснилось, что потери России на этих стройках составили более 1 млрд. долларов, - рассказывает депутат ГД (в то время), доктор технических наук, профессор Иван Никитчук. - Я ознакомился с этим отчетом о зарубежных стройках. Более 300 страниц документов! Факты вопиющие.
К примеру, на строительстве АЭС"Куданкулам" были использованы некондиционные детали, привезенные с российских заводов. Именно по этой причине АЭС в Индии долгое время не могла начать свою работу. ... Самый последний, "новый", четвертый по счету блок на Ростовской АЭС строили по лекалам 1979 года! Пустили его в феврале 2018 года. Блок проработал всего 5 часов. И остановился. Ремонтные работы шли не один день.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Волгарь написав:Вот одна из сфер, где Россия превосходит США Bloomberg logoBloomberg, США
C точки зрения Запада Россия многое делает неправильно. Она вмешивается в выборы. Она отравляет людей на чужой территории. Она держит в ежовых рукавицах свободу слова и демократические ценности. Но, по словам одного западного экономиста, возможно, ее метод управления экономикой — один из самых ответственных в мире.
Несмотря на все то плохое, что о ней сейчас пишут в прессе, Россия сейчас занимает 35 место в рейтинге из 190 пунктов, составляемом Всемирным банком по благоприятности условий для ведения бизнеса. 2010 году она была на 124 месте.
На сайте есть новость что ікеа открывает магазин в Киеве в этом году В России первый магазин открыт в 2000 году
Март 2000 года — открытие первого магазина ИКЕА (Химки). Декабрь 2001 года — открытие второго магазина ИКЕА (Теплый Стан). Июль 2002 года — открытие первой фабрики Сведвуд (Тихвин, Ленинградская область). Декабрь 2002 года — открытие первого торгового комплекса МЕГА (Теплый Стан Это 3 магазина в Москве (ИКЕА Химки, ИКЕА Теплый Стан, ИКЕА Белая Дача),2 в Санкт-петербурге (ИКЕА Дыбенко и ИКЕА Парнас) и по одному в Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Омске, Самаре.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer