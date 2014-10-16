Какие же миллиарды идут на строительство зарубежных атомных станций? Росатом раздает кредиты странам, в которых он реализует свои атомные проекты. В общей сложности Турция, Египет, Бангладеш и Финляндия уже получили больше 100 млрд. долларов под 3% годовых. Эти деньги, между прочим, изымаются из бюджета Российской Федерации.

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Заметим, что в самой России продолжают работать старые опасные ядерные реакторы "чернобыльского" типа. Сегодня 11 таких реакторов трудятся на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Но эти старые рабочие клячи никто пока не думает останавливать, хотя из них давно сыпется песок, вернее, графит. Почему же новенькие АЭС массово строятся за кордоном? Да еще за счет нищих россиян?

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-Детальный анализ документов, на которых базируется проект "Аккую", не оставляет никаких сомнений в том, что все возможные дополнительные затраты вплоть до многомиллиардных по инвалютной шкале выплат и риски по реализации проекта взяла на себя Россия, - полагает профессор Игорь Острецов. - По сути, проект "Аккую" в том виде, в каком он существует сегодня, представляет для нашей страны авантюру. Условия по продаже электроэнергии на АЭС "Аккую" кабальные по своей сути, риски по безопасности АЭС чудовищны, запредельно высоки, условия эксплуатации противоречивы и чреваты как внутритурецкими, турецко-российскими и международными конфликтами. Соглашение по АЭС "Аккую" выполняется без финансовых обязательств турецкой стороны. Турция не несет никаких финансовых рисков по проекту. Весь проект придется оплачивать ресурсами из бюджета РФ.