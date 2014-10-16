Волгарь
Профицит - это хорошо.
Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:09
Волгарь
Профицит - это хорошо.
Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:24
Вы абсолютно правы - ПРОФИЦИТ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. И главное здесь - рост расходов (государственное потребление), которое, видимо, обеспечит дополнительный 1% к ВВП страны по итогам года. И рост резервов, которые к концу 20-го года увеличатся на 5-6 трлн. рублей.
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