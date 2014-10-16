Профицит - это хорошо. Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
Профицит - это хорошо. Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
Вы абсолютно правы - ПРОФИЦИТ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. И главное здесь - рост расходов (государственное потребление), которое, видимо, обеспечит дополнительный 1% к ВВП страны по итогам года. И рост резервов, которые к концу 20-го года увеличатся на 5-6 трлн. рублей.
Причиной такого решения французских властей стало ухудшение условий работы в России, пояснили в дипмиссии республики
Власти Франции приняли решение закрыть Службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства Франции в Москве.
Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства. Это, подчеркнули в посольстве, поставило точку в длительных переговорах двух стран по вопросу статуса Business France. Согласно законодательству Франции, бюро является «неотъемлемой частью дипломатической структуры».