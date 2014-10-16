Волгарь
Профицит - это хорошо.
Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
|
|
|
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:09
Волгарь
Профицит - это хорошо.
Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
Додано: Пон 16 лип, 2018 11:24
Вы абсолютно правы - ПРОФИЦИТ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. И главное здесь - рост расходов (государственное потребление), которое, видимо, обеспечит дополнительный 1% к ВВП страны по итогам года. И рост резервов, которые к концу 20-го года увеличатся на 5-6 трлн. рублей.
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:31
Re: Російська економіка
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:38
Естественно - если при растущей цене на нефть еще и уронить курс рубля... а то, что люди беднеют - так кому они нужны?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:21
Производство потребительских товаров в РФ в 1-ом полугодии 2018-го года
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, парные, остывшие или охлажденные, млн.тонн - 1,2
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн - 2,4
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, млн.тонн - 1,6
Изделия колбасные, млн.тонн -1,1
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн.тонн - 2,4
Ткани, млрд.м2 - 2,8
Обувь, млн.пар -54,5
Приемники телевизионные, млн.штук -2,7
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук - 1,5
Машины стиральные бытовые, млн.штук - 1,8
Автомобили легковые, тыс.штук - 711
|