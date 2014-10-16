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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:09

Волгарь

Профицит - это хорошо.
Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:24

  барабашов написав:Волгарь

Профицит - это хорошо.
Можно начинать усиленно помогать Сирии, Кадырову и прислать Медведева в Крым сказать на камеру слова - "Всё, деньги есть, держаться не надо, главное - хорошее настроение и здоровье!"

Вы абсолютно правы - ПРОФИЦИТ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО. И главное здесь - рост расходов (государственное потребление), которое, видимо, обеспечит дополнительный 1% к ВВП страны по итогам года. И рост резервов, которые к концу 20-го года увеличатся на 5-6 трлн. рублей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:31

Re: Російська економіка

Франция объявила о закрытии своего торгового представительства в России

Причиной такого решения французских властей стало ухудшение условий работы в России, пояснили в дипмиссии республики

Власти Франции приняли решение закрыть Службу посольства Франции, которая обеспечивает деятельность государственной организации Business France в России (является представительством по торговле и инвестициям между двумя странами). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства Франции в Москве.

Решение вступает в силу с понедельника, 16 июля, после уведомления от российских органов власти о том, что организация больше не имеет права вести свою деятельность на территории России в рамках французского законодательства. Это, подчеркнули в посольстве, поставило точку в длительных переговорах двух стран по вопросу статуса ​Business France. Согласно законодательству Франции, бюро является «неотъемлемой частью дипломатической структуры».

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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:38

  Волгарь написав:За год полугодовые доходы бюджета выросли на 1,5 трлн. рублей (1/5), а полутриллионный дефицит сменился почти 900 млрд. профицитом


Естественно - если при растущей цене на нефть еще и уронить курс рубля... а то, что люди беднеют - так кому они нужны? :wink:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:21

Производство потребительских товаров в РФ в 1-ом полугодии 2018-го года
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, парные, остывшие или охлажденные, млн.тонн - 1,2
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, млн.тонн - 2,4
Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные, млн.тонн - 1,6
Изделия колбасные, млн.тонн -1,1
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные, млн.тонн - 2,4
Ткани, млрд.м2 - 2,8
Обувь, млн.пар -54,5
Приемники телевизионные, млн.штук -2,7
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук - 1,5
Машины стиральные бытовые, млн.штук - 1,8
Автомобили легковые, тыс.штук - 711
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWW ... 03/135.htm
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:00

Нашли спасение!

В ЦБ предложили ускорить экономику банкротством бизнеса
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-cb-predlozhili-uskorit-ekonomiku-bankrotstvom-biznesa-1027373160

Совокупная производительность труда в стране падала в период с 2008 по 2015 гг, что и привело экономику к стагнации даже в условиях нефти дороже 100 долларов за баррель. Повышать производительность могут лишь компании-лидеры, преимущественно крупные, тогда как мелкий и неэффективный бизнес хотя и "сокращается в размерах, но вопреки логике "созидательного разрушения" с рынка не уходит и не проходит через реструктуризацию", констатирует ЦБ.
"Это удерживает факторы производства (труд, капитал) в неэффективных компаниях, сдерживая рост общеотраслевых показателей производительности", - говорится в обзоре.


Мне интересно, что это за "логика "созидательного разрушения"? Весь мир до основания мы разрушим, а затем...?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:17

Re: Російська економіка

"Мегафон" уходит с Лондонской биржи, потеряв 60% капитализации


"Мегафон" - третий по количество абонентов российский сотовый оператор - принял решение уйти с Лондонской биржи после того, как стоимость его депозитарных расписок обвалилась на 60% за 6 лет.
Компания, потерявшая в прошлом году ключевого зарубежного акционера в лице шведской Telia, проведет делистинг размещенных в Лондоне бумаг, предварительно выкупив у миноритарных акционеров 20,8% акций и глобальных депозитарных расписок, говорится в сообщении "Мегафона", опубликованном в понедельник.
Решение отражает "масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию "Мегафона" в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России", объяснил исполнительный директор компании Геворк Вермишян.
Статус публичной компании более "не является стратегическим приоритетом" для Мегафона, подчеркивает пресс-служба.
Напомним, компания вышла на Лондонскую фондовую биржу в ноябре 2012 года, и после первичного публичного размещения ее капитализация достигала 12,4 млрд долларов. К завершению торгов пятницы "Мегафон" стоил лишь 5,4 млрд, а тремя месяцами ранее принял решение отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. На фоне принятия "пакета Яровой" компании потребуется почти в 1,5 раза увеличить капитальные расходы (до 75-80 млрд рублей в 2018 году).
Это потребует расширения партнерства с госкорпорациями, проведения высокорисковых транзакций, инвестиций в инфраструктуру с более низким уровнем возврата, увеличения долговой нагрузки, а также более сильной потребности в наличных средствах, что может привести к отказу от выплаты дивидендов и в будущем, предупреждает "Мегафон".
"С учетом волатильности во внешней среде, которая продолжает влиять на наши акции, совет директоров счел правильным предоставить нашим миноритариям возможность выйти с премией к текущим ценам торгов, если они этого хотят", - заявил Вашимян.
Выкуп бумаг будет проводить кипрский офшор MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL) по цене 9,75 доллара за ГДР, что на 8,3% выше их стоимости в пятницу. На МосБирже акции "Мегафона" подскочили рекордно в истории - на 12.24 мск они дорожают на 15,87%, до 584 рублей за штуку.
Уходу российских компаний с Лондонской биржи способствует ужесточение санкций: инвесторы попавшего в "черный список" "Русала" оказались фактически в ловушке - они пытаются конвертировать бумаги в локальные акции, где больше ликвидности, но это дорогостоящий и длительный процесс.
"Российским компаниям действительно не имеет смысла проводить листинг за рубежом в текущих условиях", - сказала Bloomberg Екатерина Ильюшенко, инвестменеджер Union Investment Privatfonds GmbH во Франкфурте. По ее словам, новые санкции могут привести к блокировке транзакций на иностранных биржах, в то время как "ликвидность резко упадет по мере ухода иностранцев".
Уход "Мегафона" с Лондонской биржи может быть профинансирован государством: компания допускает привлечение финансирования от Газпромбанка, сообщил Вермишян на телефонной конференции в понедельник.
Банк, напомним, стал акционером "Мегафона" в конце прошлого года, потратив 1 млрд долларов на приобретение 19-процентной доли у шведской Telia, которая не смогла найти покупателей на рынке и угрожала реализовать пакет через биржу, в процессе обвалив котировки.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 21:00

Очередная победа российского авиапрома

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b4de1569a79470547cdcf51
Крупнейшая российская грузовая авиакомпания закупит Boeing на $12 млрд

О том, что российский грузоперевозчик планирует закупить до 70 новых транспортных самолетов в ближайшие 10 лет, стало известно в конце мая. Перевозчик выбирал между грузовыми Boeing и Airbus.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:24

РФ продолжает наращивать свой золотой запас. На 1/7 ЗР достигли 62,5 млн. унций (1 944 тонны), увеличившись за полгода на 3,4 млн. унций - почти 106 т
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
Волгарь
 
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