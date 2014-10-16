"Мегафон" - третий по количество абонентов российский сотовый оператор - принял решение уйти с Лондонской биржи после того, как стоимость его депозитарных расписок обвалилась на 60% за 6 лет.Компания, потерявшая в прошлом году ключевого зарубежного акционера в лице шведской Telia, проведет делистинг размещенных в Лондоне бумаг, предварительно выкупив у миноритарных акционеров 20,8% акций и глобальных депозитарных расписок, говорится в сообщении "Мегафона", опубликованном в понедельник.Решение отражает "масштаб стратегических изменений, которые нам необходимо осуществить, чтобы завершить трансформацию "Мегафона" в цифровой бизнес в самом сердце новой цифровой экосистемы в России", объяснил исполнительный директор компании Геворк Вермишян.Статус публичной компании более "не является стратегическим приоритетом" для Мегафона, подчеркивает пресс-служба.Напомним, компания вышла на Лондонскую фондовую биржу в ноябре 2012 года, и после первичного публичного размещения ее капитализация достигала 12,4 млрд долларов. К завершению торгов пятницы "Мегафон" стоил лишь 5,4 млрд, а тремя месяцами ранее принял решение отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. На фоне принятия "пакета Яровой" компании потребуется почти в 1,5 раза увеличить капитальные расходы (до 75-80 млрд рублей в 2018 году).Это потребует расширения партнерства с госкорпорациями, проведения высокорисковых транзакций, инвестиций в инфраструктуру с более низким уровнем возврата, увеличения долговой нагрузки, а также более сильной потребности в наличных средствах, что может привести к отказу от выплаты дивидендов и в будущем, предупреждает "Мегафон"."С учетом волатильности во внешней среде, которая продолжает влиять на наши акции, совет директоров счел правильным предоставить нашим миноритариям возможность выйти с премией к текущим ценам торгов, если они этого хотят", - заявил Вашимян.Выкуп бумаг будет проводить кипрский офшор MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL) по цене 9,75 доллара за ГДР, что на 8,3% выше их стоимости в пятницу. На МосБирже акции "Мегафона" подскочили рекордно в истории - на 12.24 мск они дорожают на 15,87%, до 584 рублей за штуку.Уходу российских компаний с Лондонской биржи способствует ужесточение санкций: инвесторы попавшего в "черный список" "Русала" оказались фактически в ловушке - они пытаются конвертировать бумаги в локальные акции, где больше ликвидности, но это дорогостоящий и длительный процесс."Российским компаниям действительно не имеет смысла проводить листинг за рубежом в текущих условиях", - сказала Bloomberg Екатерина Ильюшенко, инвестменеджер Union Investment Privatfonds GmbH во Франкфурте. По ее словам, новые санкции могут привести к блокировке транзакций на иностранных биржах, в то время как "ликвидность резко упадет по мере ухода иностранцев".Уход "Мегафона" с Лондонской биржи может быть профинансирован государством: компания допускает привлечение финансирования от Газпромбанка, сообщил Вермишян на телефонной конференции в понедельник.Банк, напомним, стал акционером "Мегафона" в конце прошлого года, потратив 1 млрд долларов на приобретение 19-процентной доли у шведской Telia, которая не смогла найти покупателей на рынке и угрожала реализовать пакет через биржу, в процессе обвалив котировки.