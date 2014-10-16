Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%). Рост реальных зарплат населения замедлится более чем в 6 раз - с 6,3% в этом году до 1% в следующем.
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Открываем данные МЭР на которые ссылается финанц.ру (кстати вам не стыдно брать данные от "рашаСМИ" и "рашаГосорганов", вы ведь постоянно обвиняете их во лжи, а всех остальных форумчан упрекаете тем что они берут информацию оттуда) и читаем:
С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во 2кв18, по оценке,увеличился до 1,8% г/г Рост ВВП в целом за январь-июнь оценивается на уровне 1,7% г/г
Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин