Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:52

Sommer написав: МЭР констатировало двукратное замедление экономики РФ

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mer-konstatirovalo-dvukratnoe-zamedlenie-ekonomiki-rf-1027385210



Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%). Рост реальных зарплат населения замедлится более чем в 6 раз - с 6,3% в этом году до 1% в следующем.

Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%). Рост реальных зарплат населения замедлится более чем в 6 раз - с 6,3% в этом году до 1% в следующем.

кстати вам не стыдно брать данные от "рашаСМИ" и "рашаГосорганов", вы ведь постоянно обвиняете их во лжи, а всех остальных форумчан упрекаете тем что они берут информацию оттуда

С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во 2кв18, по оценке,увеличился до 1,8% г/г

Рост ВВП в целом за январь-июнь оценивается на уровне 1,7% г/г

[/quote]Открываем данные МЭР на которые ссылается финанц.ру () и читаем:Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.