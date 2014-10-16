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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:52

  Sommer написав:МЭР констатировало двукратное замедление экономики РФ
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mer-konstatirovalo-dvukratnoe-zamedlenie-ekonomiki-rf-1027385210

Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%). Рост реальных зарплат населения замедлится более чем в 6 раз - с 6,3% в этом году до 1% в следующем.
[/quote]

Открываем данные МЭР на которые ссылается финанц.ру (кстати вам не стыдно брать данные от "рашаСМИ" и "рашаГосорганов", вы ведь постоянно обвиняете их во лжи, а всех остальных форумчан упрекаете тем что они берут информацию оттуда) и читаем:

С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во 2кв18, по оценке,увеличился до 1,8% г/г
Рост ВВП в целом за январь-июнь оценивается на уровне 1,7% г/г


Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:42

  Shram написав:(кстати вам не стыдно брать данные от "рашаСМИ" и "рашаГосорганов", вы ведь постоянно обвиняете их во лжи, а всех остальных форумчан упрекаете тем что они берут информацию оттуда):


Я, в отличие от кремлеботов, стараюсь российские новости брать из российских источников, а украинские - из украинских.
А то, что рашаСМИ врут про Украину - известно уже который год.

  Shram написав:Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.


А теперь внимательно читаем цитату:
Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%).


Все хорошо, прекрасная маркиза? ВВП растет? Вместе с ним замечательно растут долги, пенсионный возраст, НДС и бедность населения? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 05:56

  Sommer написав:
  Shram написав:Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.


А теперь внимательно читаем цитату:
Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%).


Все хорошо, прекрасная маркиза? ВВП растет?


Итого, за январь-июнь 2018 г. рост составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 16:40

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.


А теперь внимательно читаем цитату:
Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%).


Все хорошо, прекрасная маркиза? ВВП растет?


Итого, за январь-июнь 2018 г. рост составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?


Рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - плохо.
Так понятно?

Тем более - что такое рост в полтора процента для "сверхдержавы", которая грозилась создать конкуренцию США?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:30

  Sommer написав:
  Shram написав:
Итого, за январь-июнь 2018 г. рост составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?


Рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - плохо.
Так понятно?


Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.

К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 19:05

  Shram написав:
  Sommer написав:
  Shram написав:
Итого, за январь-июнь 2018 г. рост составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?


Рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - плохо.
Так понятно?


Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.

К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.


Если при этом повышается пенсионный возраст и НДС одновременно с падением курса рубля - да, должен страдать.

Как же иначе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 20:07

  Sommer написав:
  Shram написав:
Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.

К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.


Если при этом ,,,


Понятно, дешевые манипуляции.
Ну хоть рост ВВП России признали, и то что это хорошо для их экономики.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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