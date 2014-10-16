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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 20 лип, 2018 19:52
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Открываем данные МЭР на которые ссылается финанц.ру (кстати вам не стыдно брать данные от "рашаСМИ" и "рашаГосорганов", вы ведь постоянно обвиняете их во лжи, а всех остальных форумчан упрекаете тем что они берут информацию оттуда
) и читаем:
С учетом сильной статистики за апрель-май темп роста ВВП во 2кв18, по оценке,увеличился до 1,8% г/г
Рост ВВП в целом за январь-июнь оценивается на уровне 1,7% г/г
Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 22:42
Shram написав:
(кстати вам не стыдно брать данные от "рашаСМИ" и "рашаГосорганов", вы ведь постоянно обвиняете их во лжи, а всех остальных форумчан упрекаете тем что они берут информацию оттуда
):
Я, в отличие от кремлеботов, стараюсь российские новости брать из российских источников, а украинские - из украинских.
А то, что рашаСМИ врут про Украину - известно уже который год.
Shram написав:
Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.
А теперь внимательно читаем цитату:
Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%).
Все хорошо, прекрасная маркиза? ВВП растет? Вместе с ним замечательно растут долги, пенсионный возраст, НДС и бедность населения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Суб 21 лип, 2018 05:56
Sommer написав: Shram написав:
Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.
А теперь внимательно читаем цитату:
Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%).
Все хорошо, прекрасная маркиза? ВВП растет?
Итого, за январь-июнь 2018 г. рост
составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост
ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 23 лип, 2018 16:40
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Так в России же всё разваливается,гниет и ломается, иностранные инвестиции не идут, санкции и контрсанкции, а ВВП растет.
А теперь внимательно читаем цитату:
Согласно обновленному прогнозу МЭР, в 2019 году рост ВВП составит 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%).
Все хорошо, прекрасная маркиза? ВВП растет?
Итого, за январь-июнь 2018 г. рост
составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост
ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?
Рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - плохо.
Так понятно?
Тем более - что такое рост в полтора процента для "сверхдержавы", которая грозилась создать конкуренцию США?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 23 лип, 2018 17:30
Sommer написав: Shram написав:
Итого, за январь-июнь 2018 г. рост
составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост
ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?
Рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - плохо.
Так понятно?
Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.
К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 23 лип, 2018 19:05
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Итого, за январь-июнь 2018 г. рост
составил 1,7%.
И то что вы сами выделяете - по прогнозу рост
ВВП в 2019 г. составит 1,4%.
Рост это не падение.
Рост это хорошо.
Так?
Рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - плохо.
Так понятно?
Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.
К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.
Если при этом повышается пенсионный возраст и НДС одновременно с падением курса рубля - да, должен страдать.
Как же иначе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 23 лип, 2018 20:07
Sommer написав: Shram написав:
Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.
К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.
Если при этом ,,,
Понятно, дешевые манипуляции.
Ну хоть рост ВВП России признали, и то что это хорошо для их экономики.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:17
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Здесь вы либо бессознательно допускаете ошибку, либо сознательно манипулируете.
Правильная логика такова: рост это хорошо, рост в полтора раза меньше чем ожидалось - тоже хорошо, но не так как ожидалось.
К примеру - рост моих реальных доходов ожидался в 20%, а они выросли всего на 10%. По вашему я должен страдать от того что мои реальные доходы выросли.
Если при этом ,,,
Понятно, дешевые манипуляции.
Ну хоть рост ВВП России признали, и то что это хорошо для их экономики.
А что именно названо дешевыми манипуляциями - повышение пенсионного возраста, повышение НДС или падение курса рубля?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 23 лип, 2018 22:29
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 24 лип, 2018 11:28
Sommer написав: Shram написав:
Понятно, дешевые манипуляции.
Ну хоть рост ВВП России признали, и то что это хорошо для их экономики.
А что именно названо дешевыми манипуляциями - повышение пенсионного возраста, повышение НДС или падение курса рубля?
То что свершившийся
рост ВВП, никак не связан с будущим
повышением НДС и пенс.возраста.
В приведенном выше примере с доходами, это как связать прошлый рост моих доходов на 10%, с будущим желанием сэкономить на покупках в целях отложить денег побольше на счет в банке.
Я же говорю - ваши дешевые манипуляции, возможно и прокатят на цензоре, но точно не на финансовом форуме.
У России полно проблем, однако есть и положительные для них моменты. И их необходимо тоже учитывать.
Вы же (и такие как вы) в упорстве и необъективности, обязательно пытаетесь замазать всё российское черной краской, далеко уходя при этом от реальности. В итоге, делаете неправильные выводы, а исходя из них и получаются и неправильные действия. Накопленные ошибочные действия приводят к отрицательным результатам в экономике и политике. А потом удивляетесь - что же люди из страны бегут, инвесторы не идут, да и вместо реформ четырехлетнее топтание на месте.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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