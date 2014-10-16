Додано: Вів 24 лип, 2018 16:05

Shram написав: Sommer написав: Shram написав:

Понятно, дешевые манипуляции.

Ну хоть рост ВВП России признали, и то что это хорошо для их экономики. Понятно, дешевые манипуляции.Ну хоть рост ВВП России признали, и то что это хорошо для их экономики.



А что именно названо дешевыми манипуляциями - повышение пенсионного возраста, повышение НДС или падение курса рубля? А что именно названо дешевыми манипуляциями - повышение пенсионного возраста, повышение НДС или падение курса рубля?



То что свершившийся рост ВВП, никак не связан с будущим повышением НДС и пенс.возраста.

То чторост ВВП, никак не связанповышением НДС и пенс.возраста.



С какой это радости они будущие, если уже свершившиеся?

Или до сих пор есть надежда на "доброго президента", который даст по рукам распоясавшимся боярам? Это как некоторые терпилы обращения на коленях записывали "спаси, мол, помоги, добрый пу"



Так поздно уже боржоми пить.



Shram написав: Накопленные ошибочные действия приводят к отрицательным результатам в экономике и политике. А потом удивляетесь - что же люди из страны бегут, инвесторы не идут, да и вместо реформ четырехлетнее топтание на месте. Накопленные ошибочные действия приводят к отрицательным результатам в экономике и политике. А потом удивляетесь - что же люди из страны бегут, инвесторы не идут, да и вместо реформ четырехлетнее топтание на месте.



Почему четырехлетнее? Вы на месте топчетесь уже лет 15. С какой это радости они будущие, если уже свершившиеся?Или до сих пор есть надежда на "доброго президента", который даст по рукам распоясавшимся боярам? Это как некоторые терпилы обращения на коленях записывали "спаси, мол, помоги, добрый пу"Так поздно уже боржоми пить.Почему четырехлетнее? Вы на месте топчетесь уже лет 15.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...