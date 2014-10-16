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Російська економіка
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на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:12

  Баблонавт написав:
  Баблонавт написав:Рубль откатился с 70,5 до 67-, но те, кто так лил крокодиловы слёзы о "беднеющих русских" вдруг куда-то резко пропали.
Ау!
Чего ж вы не радуетесь "внезапному разбогатению"?

А рубль уже 65,5.
Где же фейерверки и "искренняя" радость за разбогатевших русских??
Несерьёзно, посоны!

Каждый товар стоит столько, за сколько его согласны покупать
Справедливый курс: почему рубль признали недооцененным на 15%

Рубль оказался одной из самых недооцененных мировых валют, заключил Deutsche Bank. Аналитики прогнозируют возвращение российской валюты к 60 руб. за доллар

https://www.rbc.ru/economics/28/09/2018 ... m=center_6
Т.е. справедливый курс - не выше 55-ти.... Подождем 2-ой декады ноября, когда американский Сенат примет новый пакет санкций.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:06

А тем временем уровень жизни все повышается!

Пенсии россиян бросят на финансирование силовиков
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pensii-rossiyan-brosyat-na-finansirovanie-silovikov-1027572367
Правительство России в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур.
Такие параметры Минфин заложил в проект закона о бюджете на 2019-21 гг, опубликованный на этой неделе.

Согласно документу, в 2019 году за счет дорогой нефти, девальвации рубля и повышению НДС казна соберет дополнительно 2,9 триллиона рублей. Расходы увеличатся лишь на 1 триллион, в результате бюджет будет сведен с профицитом (1,9 трлн рублей) и останется таким как минимум еще два года.
Благодаря пенсионной реформе и отказу индексировать пенсии работающим пенсионерам расходы на покрытие дыры в Пенсионном фонде удастся заморозить на 2-летний период.
Они составят 3,2 трлн рублей в год, а к 2021-му снизятся до 3 трлн, что почти на 25% меньше, чем ПФР получал в 2016 году.
Крупнейшими получателями дополнительных ассигнований станут силовые структуры и предприятия гособоронзаказа.
В 2019 году расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся на 5,7%, до 3,04 трлн рублей (17% от бюджета).
На 2020-й запланирован их рост еще на 14%, до 3,461 трлн рублей. В 2021-м сумма подскочит на дополнительные 19%, до 4,117 трлн рублей, "съедая" каждый пятый собранный с налогоплательщиков рубль.


Пушки вместо пенсий - это замечательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:33

Sommer
Пушки вместо пенсий - это замечательно.

Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.
Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.
Я не знаю , есть ли в Украине возможность (хотя бы теоретическая), сделать такое. Это же энергетическая независимость на сотни лет и для Украины это важнее чем для РФ (у них и без того энергии полно)
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:09

  27661 написав:Sommer
Пушки вместо пенсий - это замечательно.

Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.
Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.


Прекрасно! Замечательно! Благодаря этому РФ выбилась в технологические лидеры? Ее валюта показывает рекорды стабильности? Снижаются цены, налоги, пенсионный возраст, а уровень жизни повышается?

Как это "нет"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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