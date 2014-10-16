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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:12

  Баблонавт написав:
  Баблонавт написав:Рубль откатился с 70,5 до 67-, но те, кто так лил крокодиловы слёзы о "беднеющих русских" вдруг куда-то резко пропали.
Ау!
Чего ж вы не радуетесь "внезапному разбогатению"?

А рубль уже 65,5.
Где же фейерверки и "искренняя" радость за разбогатевших русских??
Несерьёзно, посоны!

Каждый товар стоит столько, за сколько его согласны покупать
Справедливый курс: почему рубль признали недооцененным на 15%

Рубль оказался одной из самых недооцененных мировых валют, заключил Deutsche Bank. Аналитики прогнозируют возвращение российской валюты к 60 руб. за доллар

https://www.rbc.ru/economics/28/09/2018 ... m=center_6
Т.е. справедливый курс - не выше 55-ти.... Подождем 2-ой декады ноября, когда американский Сенат примет новый пакет санкций.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:06

А тем временем уровень жизни все повышается!

Пенсии россиян бросят на финансирование силовиков
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pensii-rossiyan-brosyat-na-finansirovanie-silovikov-1027572367
Правительство России в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур.
Такие параметры Минфин заложил в проект закона о бюджете на 2019-21 гг, опубликованный на этой неделе.

Согласно документу, в 2019 году за счет дорогой нефти, девальвации рубля и повышению НДС казна соберет дополнительно 2,9 триллиона рублей. Расходы увеличатся лишь на 1 триллион, в результате бюджет будет сведен с профицитом (1,9 трлн рублей) и останется таким как минимум еще два года.
Благодаря пенсионной реформе и отказу индексировать пенсии работающим пенсионерам расходы на покрытие дыры в Пенсионном фонде удастся заморозить на 2-летний период.
Они составят 3,2 трлн рублей в год, а к 2021-му снизятся до 3 трлн, что почти на 25% меньше, чем ПФР получал в 2016 году.
Крупнейшими получателями дополнительных ассигнований станут силовые структуры и предприятия гособоронзаказа.
В 2019 году расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся на 5,7%, до 3,04 трлн рублей (17% от бюджета).
На 2020-й запланирован их рост еще на 14%, до 3,461 трлн рублей. В 2021-м сумма подскочит на дополнительные 19%, до 4,117 трлн рублей, "съедая" каждый пятый собранный с налогоплательщиков рубль.


Пушки вместо пенсий - это замечательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 20:33

Sommer
Пушки вместо пенсий - это замечательно.

Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.
Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.
Я не знаю , есть ли в Украине возможность (хотя бы теоретическая), сделать такое. Это же энергетическая независимость на сотни лет и для Украины это важнее чем для РФ (у них и без того энергии полно)
27661
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:09

  27661 написав:Sommer
Пушки вместо пенсий - это замечательно.

Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.
Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.


Прекрасно! Замечательно! Благодаря этому РФ выбилась в технологические лидеры? Ее валюта показывает рекорды стабильности? Снижаются цены, налоги, пенсионный возраст, а уровень жизни повышается?

Как это "нет"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 07:31

  Sommer написав:
Прекрасно! Замечательно! Благодаря этому РФ выбилась в технологические лидеры?


Именно так.
Думаю, что по совокупности всех высокотехнологических отраслей производства Россия стабильно входит в 20-ку самых высокотехнологичных стран. А может даже и в десятку.
В мире не так много стран которые имеют у себя такую совокупность высокотехнологических отраслей как: авиастроение, ракетостроение, оборонную промышленность, атомстрой, судостроение, вертолетостроение, автомобилестроение,производство бытовой техники, крупные национальные ИТкомпании, приборостроение, химпроизводство, тяжелое машиностроение и так далее.

Вы можете ненавидеть Россию, злиться на нее, воевать с ней. Однако при этом нужно адекватно оценивать своего врага и видеть не только его недостатки, но и его сильные стороны. Иначе вы уже заранее проиграли. Ибо ваши хотелки и фантазии это одно, а реальность это совсем другое.Биться об неё лбом - только лоб себе расшибешь.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:55

  Shram написав:
  Sommer написав:
Прекрасно! Замечательно! Благодаря этому РФ выбилась в технологические лидеры?


Именно так.
Думаю, что по совокупности всех высокотехнологических отраслей производства Россия стабильно входит в 20-ку самых высокотехнологичных стран. А может даже и в десятку.
В мире не так много стран которые имеют у себя такую совокупность высокотехнологических отраслей как: авиастроение,


От продуктов которого отказываются практически все иностранные заказчики.

  Shram написав:ракетостроение


Ну тут без комментариев. :mrgreen:

  Shram написав:оборонную промышленность,


Результаты которого недавно наглядно наблюдались в Сирии.

  Shram написав:атомстрой,


Для продажи которого за рубеж приходится демпинговать и самим выдавать кредиты.

  Shram написав:судостроение,


Как в РФ работает судостроение мы недавно видели.

  Shram написав:вертолетостроение,


Ну разве что. Только опять неконкурентноспособное.

  Shram написав:автомобилестроение,производство бытовой техники,


...основанное на устаревших импортных технологиях.

  Shram написав:крупные национальные ИТкомпании, приборостроение, химпроизводство, тяжелое машиностроение и так далее.

И животноводство!(c)

В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:15

Re: Російська економіка

  27661 написав:Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.
Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.

Не врите там есть один совковый БН600 который уже или заглушили или вот вот заглушат и построили БН800 который работает пока на обычном топливе, а МОХ- топливо про которое выговорите, в него не суют и планируют только небольшую процию попробовать в перспективе..Никакого замкнутого цикла в РФ нет и в помине ибо даже запустив на всю катушку БН800 с коэффициентов воспроизводства топлива - 1,5 московиты смогут обеспечить топливо только один обычный ВВЭР-реактор коих у них почти 99%. А учитывая что БН800 они строили как РН Ангара 25+ лет то))) . В общем ничего кроме ОДНОГО экспериментального реактора у них нет, причем с электроэнергией дороже чем с обычных реакторов раза в 2,5 - 3. То есть - не конкурентно - способного).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:23

Re: Російська економіка

  Shram написав:Вы можете ненавидеть Россию, злиться на нее, воевать с ней. Однако при этом нужно адекватно оценивать своего врага

Московия это не враг, ее нельзя ненавидеть или как то там оценивать.. вы же не ненавидите и не "оцениваете" тараканов которые лезут к вам на кухню через вентиляцию от соседей с криками "хлебница наш" и "мышебратья"..))? Вы проводите дезинфекцию членистоногих "мышебратьев", а что там за бурление "технологий" в тараканьем гнезде вам не интересно, они конечно могут орать - "низабудИм нИпрастИм" но вам то все равно, главное что бы к вам не лезли)и иметь для этого на полочке баллончик с дихлофосом.. Вот как то так понятно?
А все что надо знать про "технологии московии" это присутствие дихлофосного баллона на полочке). Остальное не важно).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:22

  Джон написав:
  Shram написав:Вы можете ненавидеть Россию, злиться на нее, воевать с ней. Однако при этом нужно адекватно оценивать своего врага


А все что надо знать про "технологии московии" это присутствие дихлофосного баллона на полочке). Остальное не важно).


Ну да, закидаем шапками.
Так а что тогда ждем четыре года?
Дихлофос в руки и вперед - на Крым и Донбасс.
Или страшно, что "тараканы" могут вломить такую ответку, что мало не покажется.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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