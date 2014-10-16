Пенсии россиян бросят на финансирование силовиков

Правительство России в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур.

Такие параметры Минфин заложил в проект закона о бюджете на 2019-21 гг, опубликованный на этой неделе.



Согласно документу, в 2019 году за счет дорогой нефти, девальвации рубля и повышению НДС казна соберет дополнительно 2,9 триллиона рублей. Расходы увеличатся лишь на 1 триллион, в результате бюджет будет сведен с профицитом (1,9 трлн рублей) и останется таким как минимум еще два года.

Благодаря пенсионной реформе и отказу индексировать пенсии работающим пенсионерам расходы на покрытие дыры в Пенсионном фонде удастся заморозить на 2-летний период.

Они составят 3,2 трлн рублей в год, а к 2021-му снизятся до 3 трлн, что почти на 25% меньше, чем ПФР получал в 2016 году.

Крупнейшими получателями дополнительных ассигнований станут силовые структуры и предприятия гособоронзаказа.

В 2019 году расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся на 5,7%, до 3,04 трлн рублей (17% от бюджета).

На 2020-й запланирован их рост еще на 14%, до 3,461 трлн рублей. В 2021-м сумма подскочит на дополнительные 19%, до 4,117 трлн рублей, "съедая" каждый пятый собранный с налогоплательщиков рубль.