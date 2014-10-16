Правительство России в ближайшие три года сократит расходы на выплаты пенсий и резко увеличит финансирование силовых структур. Такие параметры Минфин заложил в проект закона о бюджете на 2019-21 гг, опубликованный на этой неделе.
Согласно документу, в 2019 году за счет дорогой нефти, девальвации рубля и повышению НДС казна соберет дополнительно 2,9 триллиона рублей. Расходы увеличатся лишь на 1 триллион, в результате бюджет будет сведен с профицитом (1,9 трлн рублей) и останется таким как минимум еще два года. Благодаря пенсионной реформе и отказу индексировать пенсии работающим пенсионерам расходы на покрытие дыры в Пенсионном фонде удастся заморозить на 2-летний период. Они составят 3,2 трлн рублей в год, а к 2021-му снизятся до 3 трлн, что почти на 25% меньше, чем ПФР получал в 2016 году. Крупнейшими получателями дополнительных ассигнований станут силовые структуры и предприятия гособоронзаказа. В 2019 году расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся на 5,7%, до 3,04 трлн рублей (17% от бюджета). На 2020-й запланирован их рост еще на 14%, до 3,461 трлн рублей. В 2021-м сумма подскочит на дополнительные 19%, до 4,117 трлн рублей, "съедая" каждый пятый собранный с налогоплательщиков рубль.
Пушки вместо пенсий - это замечательно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл. Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов. Я не знаю , есть ли в Украине возможность (хотя бы теоретическая), сделать такое. Это же энергетическая независимость на сотни лет и для Украины это важнее чем для РФ (у них и без того энергии полно)
Sommer написав: Прекрасно! Замечательно! Благодаря этому РФ выбилась в технологические лидеры?
Именно так. Думаю, что по совокупности всех высокотехнологических отраслей производства Россия стабильно входит в 20-ку самых высокотехнологичных стран. А может даже и в десятку. В мире не так много стран которые имеют у себя такую совокупность высокотехнологических отраслей как: авиастроение, ракетостроение, оборонную промышленность, атомстрой, судостроение, вертолетостроение, автомобилестроение,производство бытовой техники, крупные национальные ИТкомпании, приборостроение, химпроизводство, тяжелое машиностроение и так далее.
Вы можете ненавидеть Россию, злиться на нее, воевать с ней. Однако при этом нужно адекватно оценивать своего врага и видеть не только его недостатки, но и его сильные стороны. Иначе вы уже заранее проиграли. Ибо ваши хотелки и фантазии это одно, а реальность это совсем другое.Биться об неё лбом - только лоб себе расшибешь.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав: Прекрасно! Замечательно! Благодаря этому РФ выбилась в технологические лидеры?
Именно так. Думаю, что по совокупности всех высокотехнологических отраслей производства Россия стабильно входит в 20-ку самых высокотехнологичных стран. А может даже и в десятку. В мире не так много стран которые имеют у себя такую совокупность высокотехнологических отраслей как: авиастроение,
От продуктов которого отказываются практически все иностранные заказчики.
Shram написав:ракетостроение
Ну тут без комментариев.
Shram написав:оборонную промышленность,
Результаты которого недавно наглядно наблюдались в Сирии.
Shram написав:атомстрой,
Для продажи которого за рубеж приходится демпинговать и самим выдавать кредиты.
Shram написав:судостроение,
Как в РФ работает судостроение мы недавно видели.
Shram написав:вертолетостроение,
Ну разве что. Только опять неконкурентноспособное.
...основанное на устаревших импортных технологиях.
Shram написав:крупные национальные ИТкомпании, приборостроение, химпроизводство, тяжелое машиностроение и так далее.
И животноводство!(c)
В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
27661 написав:Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл. Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.
Не врите там есть один совковый БН600 который уже или заглушили или вот вот заглушат и построили БН800 который работает пока на обычном топливе, а МОХ- топливо про которое выговорите, в него не суют и планируют только небольшую процию попробовать в перспективе..Никакого замкнутого цикла в РФ нет и в помине ибо даже запустив на всю катушку БН800 с коэффициентов воспроизводства топлива - 1,5 московиты смогут обеспечить топливо только один обычный ВВЭР-реактор коих у них почти 99%. А учитывая что БН800 они строили как РН Ангара 25+ лет то))) . В общем ничего кроме ОДНОГО экспериментального реактора у них нет, причем с электроэнергией дороже чем с обычных реакторов раза в 2,5 - 3. То есть - не конкурентно - способного).
Shram написав:Вы можете ненавидеть Россию, злиться на нее, воевать с ней. Однако при этом нужно адекватно оценивать своего врага
Московия это не враг, ее нельзя ненавидеть или как то там оценивать.. вы же не ненавидите и не "оцениваете" тараканов которые лезут к вам на кухню через вентиляцию от соседей с криками "хлебница наш" и "мышебратья"..))? Вы проводите дезинфекцию членистоногих "мышебратьев", а что там за бурление "технологий" в тараканьем гнезде вам не интересно, они конечно могут орать - "низабудИм нИпрастИм" но вам то все равно, главное что бы к вам не лезли)и иметь для этого на полочке баллончик с дихлофосом.. Вот как то так понятно? А все что надо знать про "технологии московии" это присутствие дихлофосного баллона на полочке). Остальное не важно).
Россия исчезнет с мирового рынка нефти, — саудовский принц Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится. В частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg. Через 19 лет производство нефти в России сильно уменьшится, если не исчезнет совсем – с ее десятью миллионами баррелей, — сказал аль-Сауд.
Уход Китая с мирового рынка, по мнению принца, произойдет примерно через пять лет.
Surfer Принц СА звичайно свій чувак, але серйозно сприймати його слова не варто. Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА. По Китаю також досить сумнівно. Такі процеси тривають десятиліттями і за 5 років добуток не може падати/зростати в десятки разів.