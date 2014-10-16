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на тему Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи

#<1 ... 102103104105 Додано: Пон 08 жов, 2018 14:45 Re: Російська економіка andrijk777 написав: Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА. Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА.

Питання собівартості..в Україні вугілля років на 100+ вистачить .. але відкритим способом його не дістати. А шахтами добувати дорожче ніж везти з-за кордону ..

Теж із нафтою, в Московії .. так її багато але не вся вона в "корідорі" цін .. Питання собівартості..в Україні вугілля років на 100+ вистачить .. але відкритим способом його не дістати. А шахтами добувати дорожче ніж везти з-за кордону ..Теж із нафтою, в Московії .. так її багато але не вся вона в "корідорі" цін .. Джон Повідомлень: 587 З нами з: 16.03.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 14:55 Джон

Джон написав: 27661 написав: Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.

Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов. Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.

Не врите там есть один совковый БН600 который уже или заглушили или вот вот заглушат и построили БН800 который работает пока на обычном топливе, а МОХ- топливо про которое выговорите, в него не суют и планируют только небольшую процию попробовать в перспективе..Никакого замкнутого цикла в РФ нет и в помине ибо даже запустив на всю катушку БН800 с коэффициентов воспроизводства топлива - 1,5 московиты смогут обеспечить топливо только один обычный ВВЭР-реактор коих у них почти 99%. А учитывая что БН800 они строили как РН Ангара 25+ лет то))) . В общем ничего кроме ОДНОГО экспериментального реактора у них нет, причем с электроэнергией дороже чем с обычных реакторов раза в 2,5 - 3. То есть - не конкурентно - способного). Не врите там есть один совковый БН600 который уже или заглушили или вот вот заглушат и построили БН800 который работает пока на обычном топливе, а МОХ- топливо про которое выговорите, в него не суют и планируют только небольшую процию попробовать в перспективе..Никакого замкнутого цикла в РФ нет и в помине ибо даже запустив на всю катушку БН800 с коэффициентов воспроизводства топлива - 1,5 московиты смогут обеспечить топливо только один обычный ВВЭР-реактор коих у них почти 99%. А учитывая что БН800 они строили как РН Ангара 25+ лет то))) . В общем ничего кроме ОДНОГО экспериментального реактора у них нет, причем с электроэнергией дороже чем с обычных реакторов раза в 2,5 - 3. То есть - не конкурентно - способного).



Вы прикалываетесь? Если не покупать готовые технологии, то их нужно создавать. Естественно у них сейчас не о какой коммерции речи не идёт, но Вы можете заглянуть на пару ходов вперёд?



P.S. Я не вру, а цитирую полученную информацию из враждебных источников.

Про Крымский мост я тоже из враждебных источников читал, что он строится, а в не враждебных писали, что это "фейк" Вы прикалываетесь? Если не покупать готовые технологии, то их нужно создавать. Естественно у них сейчас не о какой коммерции речи не идёт, но Вы можете заглянуть на пару ходов вперёд?P.S. Я не вру, а цитирую полученную информацию из враждебных источников.Про Крымский мост я тоже из враждебных источников читал, что он строится, а в не враждебных писали, что это "фейк" 27661

Повідомлень: 902 З нами з: 14.08.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 15:18 Sommer

В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.

Вы попробуйте перечитать свой ответ полностью (я не стал его весь писать -- большой)

Это же шедевр.

Его можно под любую, нелюбимую страну и под любую тему.

Правда логики в нём нет, но это не важно. Главное пафос. Вы попробуйте перечитать свой ответ полностью (я не стал его весь писать -- большой)Это же шедевр.Его можно под любую, нелюбимую страну и под любую тему.Правда логики в нём нет, но это не важно. Главное пафос. 27661

Повідомлень: 902 З нами з: 14.08.14 Подякував: 25 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 жов, 2018 15:21 andrijk777 написав: Surfer

Принц СА звичайно свій чувак, але серйозно сприймати його слова не варто. Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА.

По Китаю також досить сумнівно. Такі процеси тривають десятиліттями і за 5 років добуток не може падати/зростати в десятки разів. Принц СА звичайно свій чувак, але серйозно сприймати його слова не варто. Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА.По Китаю також досить сумнівно. Такі процеси тривають десятиліттями і за 5 років добуток не може падати/зростати в десятки разів.



Одна и та же клиентура - что противников Маска, что глоры расейских нефтерубликов. Совпадение ? Не думаю.



Вот что сказал по этому поводу Ходорковский, который в нефтяной теме чуть лучше чем "andrijk777" :



Саудовский принц заявил, что в течении 10 лет Россия уйдет с рынка нефти.

У него неплохие специалисты - стоит прислушаться. Может этих лет (когда добыча в России сократиться до 5-7 млн бар и на экспорт ее уже не будет хватать) не 10, а 15 или 17, но точно не за горами.

Самое время задуматься - что дальше?



15 лет назад, выступая на одном из правительственных совещаний, я говорил, с цифрами в руках, что нам не стоит перешагивать добычу в 10 млн бар на суше, поскольку в этом случае мы не успеем самортизировать инфраструктуру.



В принципе все идет по тому плану (к счастью, некоторым деятелям, яхты и охотхозяйства не оставили времени идиотничать). Единственное, что - себестоимость сильно выросла, соответственно способность отрасли платить налоги упала.



Вообще-то запасов нефти гораздо больше, чем те, что мы обсуждаем. И взять их можно. Только вот не все имеет смысл добывать. На пути стоит 2 барьера. Первый из них ценовой.



15 лет назад мы могли отдавать и отдавали в налоги все, что выше 14-17 дол за бар, сегодня для отрасли 40 дол/бар - проблема. Если мировая цена упадет ниже себестоимости - добывать будем себе в убыток.



Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.



И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.







Но в добавок к этому есть санкции, в частности на те технологии добычи нефти которых нет у расии. Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40. То что нефть будет в недрах - это одно - а то что продать они ее не смогут это уже куда более реальный расклад, за счет чего и произойдет вытеснение террористической бензоколонки с рынка. Одна и та же клиентура - что противников Маска, что глоры расейских нефтерубликов. Совпадение ? Не думаю.Вот что сказал по этому поводу Ходорковский, который в нефтяной теме чуть лучше чем "andrijk777" :Но в добавок к этому есть санкции, в частности на те технологии добычи нефти которых нет у расии. Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40. То что нефть будет в недрах - это одно - а то что продать они ее не смогут это уже куда более реальный расклад, за счет чего и произойдет вытеснение террористической бензоколонки с рынка. Surfer Повідомлень: 1363 З нами з: 14.11.13 Подякував: 73 раз. Подякували: 414 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 102103104105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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