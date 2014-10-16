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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:45

Re: Російська економіка

  andrijk777 написав:Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА.

Питання собівартості..в Україні вугілля років на 100+ вистачить .. але відкритим способом його не дістати. А шахтами добувати дорожче ніж везти з-за кордону ..
Теж із нафтою, в Московії .. так її багато але не вся вона в "корідорі" цін ..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:55

Джон
  Джон написав:
  27661 написав:Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл.
Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.

Не врите там есть один совковый БН600 который уже или заглушили или вот вот заглушат и построили БН800 который работает пока на обычном топливе, а МОХ- топливо про которое выговорите, в него не суют и планируют только небольшую процию попробовать в перспективе..Никакого замкнутого цикла в РФ нет и в помине ибо даже запустив на всю катушку БН800 с коэффициентов воспроизводства топлива - 1,5 московиты смогут обеспечить топливо только один обычный ВВЭР-реактор коих у них почти 99%. А учитывая что БН800 они строили как РН Ангара 25+ лет то))) . В общем ничего кроме ОДНОГО экспериментального реактора у них нет, причем с электроэнергией дороже чем с обычных реакторов раза в 2,5 - 3. То есть - не конкурентно - способного).


Вы прикалываетесь? Если не покупать готовые технологии, то их нужно создавать. Естественно у них сейчас не о какой коммерции речи не идёт, но Вы можете заглянуть на пару ходов вперёд?

P.S. Я не вру, а цитирую полученную информацию из враждебных источников.
Про Крымский мост я тоже из враждебных источников читал, что он строится, а в не враждебных писали, что это "фейк" :D
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:18

Sommer
В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.

Вы попробуйте перечитать свой ответ полностью (я не стал его весь писать -- большой)
Это же шедевр.
Его можно под любую, нелюбимую страну и под любую тему.
Правда логики в нём нет, но это не важно. Главное пафос. :D
27661
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:21

  andrijk777 написав:Surfer
Принц СА звичайно свій чувак, але серйозно сприймати його слова не варто. Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА.
По Китаю також досить сумнівно. Такі процеси тривають десятиліттями і за 5 років добуток не може падати/зростати в десятки разів.


Одна и та же клиентура - что противников Маска, что глоры расейских нефтерубликов. Совпадение ? Не думаю.

Вот что сказал по этому поводу Ходорковский, который в нефтяной теме чуть лучше чем "andrijk777" :

Саудовский принц заявил, что в течении 10 лет Россия уйдет с рынка нефти.
У него неплохие специалисты - стоит прислушаться. Может этих лет (когда добыча в России сократиться до 5-7 млн бар и на экспорт ее уже не будет хватать) не 10, а 15 или 17, но точно не за горами.
Самое время задуматься - что дальше?

15 лет назад, выступая на одном из правительственных совещаний, я говорил, с цифрами в руках, что нам не стоит перешагивать добычу в 10 млн бар на суше, поскольку в этом случае мы не успеем самортизировать инфраструктуру.

В принципе все идет по тому плану (к счастью, некоторым деятелям, яхты и охотхозяйства не оставили времени идиотничать). Единственное, что - себестоимость сильно выросла, соответственно способность отрасли платить налоги упала.

Вообще-то запасов нефти гораздо больше, чем те, что мы обсуждаем. И взять их можно. Только вот не все имеет смысл добывать. На пути стоит 2 барьера. Первый из них ценовой.

15 лет назад мы могли отдавать и отдавали в налоги все, что выше 14-17 дол за бар, сегодня для отрасли 40 дол/бар - проблема. Если мировая цена упадет ниже себестоимости - добывать будем себе в убыток.

Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.

И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.



Но в добавок к этому есть санкции, в частности на те технологии добычи нефти которых нет у расии. Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40. То что нефть будет в недрах - это одно - а то что продать они ее не смогут это уже куда более реальный расклад, за счет чего и произойдет вытеснение террористической бензоколонки с рынка.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:23

Сбербанк к концу года существенно снизит среднюю ставку по ипотеке
Подробнее по ссылке:
https://finance.rambler.ru/realty/40986 ... ws&updated
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:36

Re: Російська економіка

граджанская война на россии набирает новые обороты

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