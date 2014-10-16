Саудовский принц заявил, что в течении 10 лет Россия уйдет с рынка нефти.

У него неплохие специалисты - стоит прислушаться. Может этих лет (когда добыча в России сократиться до 5-7 млн бар и на экспорт ее уже не будет хватать) не 10, а 15 или 17, но точно не за горами.

Самое время задуматься - что дальше?



15 лет назад, выступая на одном из правительственных совещаний, я говорил, с цифрами в руках, что нам не стоит перешагивать добычу в 10 млн бар на суше, поскольку в этом случае мы не успеем самортизировать инфраструктуру.



В принципе все идет по тому плану (к счастью, некоторым деятелям, яхты и охотхозяйства не оставили времени идиотничать). Единственное, что - себестоимость сильно выросла, соответственно способность отрасли платить налоги упала.



Вообще-то запасов нефти гораздо больше, чем те, что мы обсуждаем. И взять их можно. Только вот не все имеет смысл добывать. На пути стоит 2 барьера. Первый из них ценовой.



15 лет назад мы могли отдавать и отдавали в налоги все, что выше 14-17 дол за бар, сегодня для отрасли 40 дол/бар - проблема. Если мировая цена упадет ниже себестоимости - добывать будем себе в убыток.



Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.



И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.



