andrijk777 написав:Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА.
Питання собівартості..в Україні вугілля років на 100+ вистачить .. але відкритим способом його не дістати. А шахтами добувати дорожче ніж везти з-за кордону .. Теж із нафтою, в Московії .. так її багато але не вся вона в "корідорі" цін ..
27661 написав:Погуглите про реакторы на быстрых нейтронах и про замкнутый цикл. Если коротко , то в РФ перерабатывают ядерные отходы в топливо для этих реакторов.
Не врите там есть один совковый БН600 который уже или заглушили или вот вот заглушат и построили БН800 который работает пока на обычном топливе, а МОХ- топливо про которое выговорите, в него не суют и планируют только небольшую процию попробовать в перспективе..Никакого замкнутого цикла в РФ нет и в помине ибо даже запустив на всю катушку БН800 с коэффициентов воспроизводства топлива - 1,5 московиты смогут обеспечить топливо только один обычный ВВЭР-реактор коих у них почти 99%. А учитывая что БН800 они строили как РН Ангара 25+ лет то))) . В общем ничего кроме ОДНОГО экспериментального реактора у них нет, причем с электроэнергией дороже чем с обычных реакторов раза в 2,5 - 3. То есть - не конкурентно - способного).
Вы прикалываетесь? Если не покупать готовые технологии, то их нужно создавать. Естественно у них сейчас не о какой коммерции речи не идёт, но Вы можете заглянуть на пару ходов вперёд?
P.S. Я не вру, а цитирую полученную информацию из враждебных источников. Про Крымский мост я тоже из враждебных источников читал, что он строится, а в не враждебных писали, что это "фейк"
В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.
Вы попробуйте перечитать свой ответ полностью (я не стал его весь писать -- большой) Это же шедевр. Его можно под любую, нелюбимую страну и под любую тему. Правда логики в нём нет, но это не важно. Главное пафос.
andrijk777 написав:Surfer Принц СА звичайно свій чувак, але серйозно сприймати його слова не варто. Скоріше нафта в СА закінчиться ніж в Росії, по причині того що Росія набагато більша ніж СА. По Китаю також досить сумнівно. Такі процеси тривають десятиліттями і за 5 років добуток не може падати/зростати в десятки разів.
Одна и та же клиентура - что противников Маска, что глоры расейских нефтерубликов. Совпадение ? Не думаю.
Вот что сказал по этому поводу Ходорковский, который в нефтяной теме чуть лучше чем "andrijk777" :
Саудовский принц заявил, что в течении 10 лет Россия уйдет с рынка нефти. У него неплохие специалисты - стоит прислушаться. Может этих лет (когда добыча в России сократиться до 5-7 млн бар и на экспорт ее уже не будет хватать) не 10, а 15 или 17, но точно не за горами. Самое время задуматься - что дальше?
15 лет назад, выступая на одном из правительственных совещаний, я говорил, с цифрами в руках, что нам не стоит перешагивать добычу в 10 млн бар на суше, поскольку в этом случае мы не успеем самортизировать инфраструктуру.
В принципе все идет по тому плану (к счастью, некоторым деятелям, яхты и охотхозяйства не оставили времени идиотничать). Единственное, что - себестоимость сильно выросла, соответственно способность отрасли платить налоги упала.
Вообще-то запасов нефти гораздо больше, чем те, что мы обсуждаем. И взять их можно. Только вот не все имеет смысл добывать. На пути стоит 2 барьера. Первый из них ценовой.
15 лет назад мы могли отдавать и отдавали в налоги все, что выше 14-17 дол за бар, сегодня для отрасли 40 дол/бар - проблема. Если мировая цена упадет ниже себестоимости - добывать будем себе в убыток.
Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.
И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.
Но в добавок к этому есть санкции, в частности на те технологии добычи нефти которых нет у расии. Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40. То что нефть будет в недрах - это одно - а то что продать они ее не смогут это уже куда более реальный расклад, за счет чего и произойдет вытеснение террористической бензоколонки с рынка.
27661 написав:Вы прикалываетесь? Если не покупать готовые технологии, то их нужно создавать. Естественно у них сейчас не о какой коммерции речи не идёт, но Вы можете заглянуть на пару ходов вперёд?
Заглянул вперед.. там тоже коммерцией не пахнет. Там пахнет газом, тот же газ дешевле в ТЭС сжигать чем строить реактор на быстрых нейтронах.. а еще пахнет СЭС и ВЭС.. и где то в далеке пробивает тонкий аромат термояда, конечно пока ИТЭР, а потом реактор ДЕМО не конкуренты АЭС по цене...но то пока..Обычного урана-235 хватит на долго лет так на 50 как минимум.. PS А на послевкусие как истинному сомелье оставлю вам запах зараженного радиоктивным дерьмом Енисея несущего все это радиоактивное барахло в Ледовитый океан..Не у всех стран есть по ледовитому океану и Енисею куда можно скидывать с Красноярского завода по производству МОКС- топлива отходы радиоактивные..а без МОКС- топлива нет реактора БН)).
В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.
Вы попробуйте перечитать свой ответ полностью (я не стал его весь писать -- большой) Это же шедевр. Его можно под любую, нелюбимую страну и под любую тему. Правда логики в нём нет, но это не важно. Главное пафос.
Возражений по сути нет, поэтому надо найти отсутствие логики и присутствие пафоса? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
В сухом остатке имеем что-то вроде Северной Кореи - в наличии масса различных производителей, клепающих изделия, которые значительно уступают мировым аналогам, но которые якобы высокодуховны и поэтому лучше всех в мире.
Вы попробуйте перечитать свой ответ полностью (я не стал его весь писать -- большой) Это же шедевр. Его можно под любую, нелюбимую страну и под любую тему. Правда логики в нём нет, но это не важно. Главное пафос.
Возражений по сути нет, поэтому надо найти отсутствие логики и присутствие пафоса? Ну-ну.
Ну хорошо, возьму первый Ваш ответ (в принципе можно любой )
Shram писал(а): ракетостроение
Вы ответили: Ну тут без комментариев.
или этот
Shram писал(а): оборонную промышленность,
Результаты которого недавно наглядно наблюдались в Сирии.
Что там наблюдалось, что без комментариев. И так все ответы. В общем Вам нужно спорить более грамотно, на мой взгляд. Или просто поливайте грязью всё русское и не парьтесь об истине.