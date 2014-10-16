Додано: Вів 09 жов, 2018 13:20

Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.

В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.

В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.