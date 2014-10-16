Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37

Surfer написав: Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40. Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40.

Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.



И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.



Я багато читав про нафту в період її падіння(2014-2015) і можу точно сказати що ці цифри - повна брехня. Для СА - собівартість 3-5$, для Росії 5-10$. А можливо вона ще нижча - правди ж ніхто не каже.Зокрема Путін на весь світ заявив що собівартість американської сланцевої нафти 70-80$(точних цифр не пам'ятаю). І дурні американці вже 4 рік добувають ту нафту, ціна якої нижче собівартості!Собівартість сланцевої нафти точно не більша за 40$, інакше б її не добували. А добування звичайної нафти в рази дешевше ніж сланцевої.Ну і Ходорковський і принц СА - це найкращі друзі Росії і вони звичайно будуть все говорити на користь Росії(це був сарказм, на всяк випадок).Це правда, є така "теорія".Ну як мінімум вона не вірна, бо для підйому нафти можна, наприклад, використовувати електроенергію(добуту наприклад з вітру).І для її підтвердження хотілось б почути яка зараз енергозатратність добування нафти. Ніде я не чув конкретних цифр. Для себе я роблю висновок що цифри настільки мізерні, що смішно їх озвучувати.Ну і енергозатрати входять в собівартість! Тому виділяти цю "теорію" в окремий пункт, як мінімум глупо.