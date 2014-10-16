Surfer написав: Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40.
Я багато читав про нафту в період її падіння(2014-2015) і можу точно сказати що ці цифри - повна брехня. Для СА - собівартість 3-5$, для Росії 5-10$. А можливо вона ще нижча - правди ж ніхто не каже. Зокрема Путін на весь світ заявив що собівартість американської сланцевої нафти 70-80$(точних цифр не пам'ятаю). І дурні американці вже 4 рік добувають ту нафту, ціна якої нижче собівартості! Собівартість сланцевої нафти точно не більша за 40$, інакше б її не добували. А добування звичайної нафти в рази дешевше ніж сланцевої. Ну і Ходорковський і принц СА - це найкращі друзі Росії і вони звичайно будуть все говорити на користь Росії (це був сарказм, на всяк випадок).
Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.
И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.
Це правда, є така "теорія". Ну як мінімум вона не вірна, бо для підйому нафти можна, наприклад, використовувати електроенергію(добуту наприклад з вітру). І для її підтвердження хотілось б почути яка зараз енергозатратність добування нафти. Ніде я не чув конкретних цифр. Для себе я роблю висновок що цифри настільки мізерні, що смішно їх озвучувати. Ну і енергозатрати входять в собівартість! Тому виділяти цю "теорію" в окремий пункт, як мінімум глупо.
27661 написав:Ну хорошо, возьму первый Ваш ответ (в принципе можно любой )
Shram писал(а): ракетостроение
Вы ответили: Ну тут без комментариев.
или этот
Shram писал(а): оборонную промышленность,
Результаты которого недавно наглядно наблюдались в Сирии.
Что там наблюдалось, что без комментариев? И так все ответы.
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире. Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.
Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Банк России подготовил макроэкономический прогноз на ближайшие 3 года, учитывающий ужесточение антироссийских санкций, которое, как ожидается, состоится в ноябре. Однако публиковать полученные цифры ЦБ не планирует. ... В базовом сценарии ЦБ ждет плавного снижения цен на нефть - до 60 долларов за баррель в 2019 году и 55 долларов - в последующие два года. В этом случае ВВП РФ будет расти на 1,2-1,7% в следующем году, 1,8-2,3% - через год и 2-3% - через два года.
Непонятно, только, за счет чего будет расти ВВП, если цена на нефть так упадет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что предыдущий максимум был достигнут в 2012 году и составлял 6,1 млн человек.
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире. Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.
Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.
Почему-то продажи ВПК после Сирии выросли, но это по укр. тв не покажут, а я ТВ вообще не смотрю.