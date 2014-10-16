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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:37

  Surfer написав: Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40.

Я багато читав про нафту в період її падіння(2014-2015) і можу точно сказати що ці цифри - повна брехня. Для СА - собівартість 3-5$, для Росії 5-10$. А можливо вона ще нижча - правди ж ніхто не каже.
Зокрема Путін на весь світ заявив що собівартість американської сланцевої нафти 70-80$(точних цифр не пам'ятаю). І дурні американці вже 4 рік добувають ту нафту, ціна якої нижче собівартості! :D
Собівартість сланцевої нафти точно не більша за 40$, інакше б її не добували. А добування звичайної нафти в рази дешевше ніж сланцевої.
Ну і Ходорковський і принц СА - це найкращі друзі Росії і вони звичайно будуть все говорити на користь Росії :mrgreen: (це був сарказм, на всяк випадок).

Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.

И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.

Це правда, є така "теорія". :D Ну як мінімум вона не вірна, бо для підйому нафти можна, наприклад, використовувати електроенергію(добуту наприклад з вітру).
І для її підтвердження хотілось б почути яка зараз енергозатратність добування нафти. Ніде я не чув конкретних цифр. Для себе я роблю висновок що цифри настільки мізерні, що смішно їх озвучувати.
Ну і енергозатрати входять в собівартість! Тому виділяти цю "теорію" в окремий пункт, як мінімум глупо.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:49

  27661 написав:Ну хорошо, возьму первый Ваш ответ (в принципе можно любой )


Shram писал(а):
ракетостроение

Вы ответили:
Ну тут без комментариев. :mrgreen:


или этот

Shram писал(а):
оборонную промышленность,


Результаты которого недавно наглядно наблюдались в Сирии.


Что там наблюдалось, что без комментариев? И так все ответы.


Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире.
Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.

Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:52

Ну и по теме
ЦБ засекретил прогноз будущего России под санкциями
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-zasekretil-prognoz-budushchego-rossii-pod-sankciyami-1027599474
Банк России подготовил макроэкономический прогноз на ближайшие 3 года, учитывающий ужесточение антироссийских санкций, которое, как ожидается, состоится в ноябре.
Однако публиковать полученные цифры ЦБ не планирует.
...
В базовом сценарии ЦБ ждет плавного снижения цен на нефть - до 60 долларов за баррель в 2019 году и 55 долларов - в последующие два года.
В этом случае ВВП РФ будет расти на 1,2-1,7% в следующем году, 1,8-2,3% - через год и 2-3% - через два года.


Непонятно, только, за счет чего будет расти ВВП, если цена на нефть так упадет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:59

Крым побил туристический рекорд времен Украины

Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что предыдущий максимум был достигнут в 2012 году и составлял 6,1 млн человек.

https://vz.ru/news/2018/10/9/945217.html
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:15

Sommer
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире.
Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.

Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.


Почему-то продажи ВПК после Сирии выросли, но это по укр. тв не покажут, а я ТВ вообще не смотрю.

По космосу
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
чё-то не могу уловить твою мысль про умирающий Роскосмос.
27661
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:25

Re: Російська економіка

  27661 написав:чё-то не могу уловить твою мысль про умирающий Роскосмос.

Нельзя найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет (с)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:55

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-сентябре 2018 г
Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации, по оценке Банка России, укрепился в январе-сентябре 2018 года до 75,8 млрд долларов США с 19,7 млрд долларов в январе-сентябре предыдущего года. Определяющую роль сыграло увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 136,3 млрд долларов США (80,4 млрд долларов США в соответствующем периоде прошлого года) на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и замедления темпов роста импорта. Совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций практически не изменилось.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса явилось источником накопления международных резервов страны и финансовых операций частного сектора с нерезидентами. Международные резервы увеличились на 35,6 млрд долларов США (25,4 млрд долларов США в январе-сентябре 2017 года) преимущественно за счет приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Отрицательное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 31,9 млрд долларов США (13,7 млрд долларов США в январе-сентябре 2017 года) и сложилось вследствие операций по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.

http://www.cbr.ru/statistics/default.as ... heckedItem
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:52

  27661 написав:Sommer
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире.
Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.

Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.


Почему-то продажи ВПК после Сирии выросли


Как выросли?
Проигранные поставки самолетов в Индию? Срыв поставок самолетов в Индонезию?
Военно-техническое сотрудничество с выдающимся партнером - Танзанией?

Поставки в Сирию забесплатно - это не продажи.



А теперь открой список пусков за 2013-й. Разницу видишь? Видишь, что количество коммерческих спутниковых запусков упало в три раза? Это даже не учитывая, что "Ангосат" был фактически оплачен РФ.

Ну и все остальное - высокое количество брака, нелетающая "Ангара", ни одной успешной межпланетной станции, незавершенный долгострой с модулем МКС, практически не работающий "Восточный", почти полностью разваленый "Хруничев"... про лунную базу в 2015-м можно еще вспомнить. :mrgreen:

Что в сухом остатке? Разве что понты Рогозина. Их у вас много. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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