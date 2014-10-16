Surfer написав: Сауды не раз заявляли что смогут добывать нефть и по 7 баксов за баррель. У россии себестоимость сегодня на уровне 40.
Я багато читав про нафту в період її падіння(2014-2015) і можу точно сказати що ці цифри - повна брехня. Для СА - собівартість 3-5$, для Росії 5-10$. А можливо вона ще нижча - правди ж ніхто не каже. Зокрема Путін на весь світ заявив що собівартість американської сланцевої нафти 70-80$(точних цифр не пам'ятаю). І дурні американці вже 4 рік добувають ту нафту, ціна якої нижче собівартості! Собівартість сланцевої нафти точно не більша за 40$, інакше б її не добували. А добування звичайної нафти в рази дешевше ніж сланцевої. Ну і Ходорковський і принц СА - це найкращі друзі Росії і вони звичайно будуть все говорити на користь Росії (це був сарказм, на всяк випадок).
Для рынка в перспективе важнее другой барьер - энергетический. То есть когда на добычу 1 бар нефти (на подьем в среднем 5 бар скважинной жидкости и ее подготовки до товарной нефти) уходит энергии больше, чем содержится в этом самом барреле.
И вот этот барьер, конечно до определенного момента, могут помочь победить только технологии (с которыми у нас опять беда). А потом уже и они не помогут.
Це правда, є така "теорія". Ну як мінімум вона не вірна, бо для підйому нафти можна, наприклад, використовувати електроенергію(добуту наприклад з вітру). І для її підтвердження хотілось б почути яка зараз енергозатратність добування нафти. Ніде я не чув конкретних цифр. Для себе я роблю висновок що цифри настільки мізерні, що смішно їх озвучувати. Ну і енергозатрати входять в собівартість! Тому виділяти цю "теорію" в окремий пункт, як мінімум глупо.
27661 написав:Ну хорошо, возьму первый Ваш ответ (в принципе можно любой )
Shram писал(а): ракетостроение
Вы ответили: Ну тут без комментариев.
или этот
Shram писал(а): оборонную промышленность,
Результаты которого недавно наглядно наблюдались в Сирии.
Что там наблюдалось, что без комментариев? И так все ответы.
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире. Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.
Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Банк России подготовил макроэкономический прогноз на ближайшие 3 года, учитывающий ужесточение антироссийских санкций, которое, как ожидается, состоится в ноябре. Однако публиковать полученные цифры ЦБ не планирует. ... В базовом сценарии ЦБ ждет плавного снижения цен на нефть - до 60 долларов за баррель в 2019 году и 55 долларов - в последующие два года. В этом случае ВВП РФ будет расти на 1,2-1,7% в следующем году, 1,8-2,3% - через год и 2-3% - через два года.
Непонятно, только, за счет чего будет расти ВВП, если цена на нефть так упадет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».
Министр также отметил, что предыдущий максимум был достигнут в 2012 году и составлял 6,1 млн человек.
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире. Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.
Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.
Почему-то продажи ВПК после Сирии выросли, но это по укр. тв не покажут, а я ТВ вообще не смотрю.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-сентябре 2018 г
Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации, по оценке Банка России, укрепился в январе-сентябре 2018 года до 75,8 млрд долларов США с 19,7 млрд долларов в январе-сентябре предыдущего года. Определяющую роль сыграло увеличение положительного сальдо внешней торговли товарами до 136,3 млрд долларов США (80,4 млрд долларов США в соответствующем периоде прошлого года) на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и замедления темпов роста импорта. Совокупное отрицательное сальдо других компонентов счета текущих операций практически не изменилось. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса явилось источником накопления международных резервов страны и финансовых операций частного сектора с нерезидентами. Международные резервы увеличились на 35,6 млрд долларов США (25,4 млрд долларов США в январе-сентябре 2017 года) преимущественно за счет приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Отрицательное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 31,9 млрд долларов США (13,7 млрд долларов США в январе-сентябре 2017 года) и сложилось вследствие операций по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом.
Пардон, я думал тут собрались люди более-менее следящие за новостями в реальном мире. Поэтому им не нужно рассказывать о тяжелой судьбе российской космонавтики, прощелкавшей не только рынок коммерческих запусков, но и собственные перспективы. Или про "достижения" оборонной промышленности в Сирии, где умудрились потерять самолеты, воюя с повстанцами у которых нет ПВО и заодно развеять миф о своей "аналоговнетной" суперПВО.
Но если тебе нужно рассказывать самые азы - ты обращайся, не стесняйся.
Почему-то продажи ВПК после Сирии выросли
Как выросли? Проигранные поставки самолетов в Индию? Срыв поставок самолетов в Индонезию? Военно-техническое сотрудничество с выдающимся партнером - Танзанией?
А теперь открой список пусков за 2013-й. Разницу видишь? Видишь, что количество коммерческих спутниковых запусков упало в три раза? Это даже не учитывая, что "Ангосат" был фактически оплачен РФ.
Ну и все остальное - высокое количество брака, нелетающая "Ангара", ни одной успешной межпланетной станции, незавершенный долгострой с модулем МКС, практически не работающий "Восточный", почти полностью разваленый "Хруничев"... про лунную базу в 2015-м можно еще вспомнить.
Что в сухом остатке? Разве что понты Рогозина. Их у вас много.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Баблонавт написав:Крым побил туристический рекорд времен Украины
Ха ха , очень смешно. Ну на то он и баблонавт , чтобы за бабло разную заказную чушь разносить.
Веб камеры пика этого сезона , август месяц :
туристов видите ? При Украине полотенце некуда было положить, народу было в разы больше. Ассоциативная цепочка : "Их там нет", "Они просто туристы, на шпили-вилии приехали посмотреть", "в крыму побит рекорд Украины" - все из одной оперы.
Как у них и туристы тоже "ихтамнеты" - ну то есть "видны" только в лживых сводках расейских геббельс-СМИ ? И мост не помог - турист не "попер".
феодосия
черноморское
коктебель
Гурзуф
Кача
Евпатория
Судак
Симеиз-кореиз
Севас, любимовка
Щелкино
Евпатория
Гурзуф
Саки
Керчь
Штормовое
В то же время Одесса :
Аркадия
Ланжерон
Арбатская стрелка
Вот так выглядели крымские пляжи в сезон до оккупации, а они нам про "рекорды" заливать будут. Короче - мост не помог, "гавань" оказалась редкостной "говенью".
А теперь открой список пусков за 2013-й. Разницу видишь? Видишь, что количество коммерческих спутниковых запусков упало в три раза? Это даже не учитывая, что "Ангосат" был фактически оплачен РФ.
Ну и все остальное - высокое количество брака, нелетающая "Ангара", ни одной успешной межпланетной станции, незавершенный долгострой с модулем МКС, практически не работающий "Восточный", почти полностью разваленый "Хруничев"... про лунную базу в 2015-м можно еще вспомнить.
Что в сухом остатке? Разве что понты Рогозина. Их у вас много.