Москва разоблачена: в США уже готовят сокрушительные санкции



С политической точки зрения в этой истории с отравлением Скрипалей важно, что Москва разоблачена как государство-террорист, применяющее химическое оружие на территории Великобритании.



Но Великобритания может только себя винить, ведь еще с 2006-го года было ясно, что Москва — это террорист, применяющий радиологическое оружие. Но англичане как-то не захотели акцентировать внимание на этом факте. Под громадным давлением вдовы Литвиненко Марины было проведено судебное расследование, где вина Лугового и Ковтуна была установлена.



Теперь США обязаны ввести второй этап санкций из-за применения Россией химического оружия в Великобритании. Согласно закона, принятом в 92-м году. Для этого уже не требуется специального решения Конгресса. Этот закон предусматривает, что нарушителю Конвенции о запрещении химического оружия предоставляется три месяца и если за этот период он а) не признается и не раскается в своем преступлении, б) не позволит организации по химическому разоружению посетить свои объекты и удостовериться, что производство, в данном случае «Новичка» прекращено, автоматически вводится второй этап санкций. А он на порядок превосходит все, что предпринималось в отношени РФ раньше.



Там и понижение дипломатического статуса, вплоть до разрыва дипломатических отношений, запрет торговли не только товарами или изделиями двойного назначения, но и всего экспорта и импорта. Прекращение финансовых операций, т.е. согласно этому закону, можно отключить российскую банковскую систему от SWIFT. Еще есть запрет полетов национальным авиакомпаниям, в данном случае Аэрофлоту, в воздушном пространстве США.



Эти санкции должны быть введены в действие 27 ноября. Но в Сенате обсуждается вопрос не о том, вводить ли санкции или нет, а не ввести ли их, не дожидаясь 27 ноября.



В той политической обстановке, которая сейчас сложилась в США вокруг Трампа и его кабинета, просто невозможно представить, что администрация откажется выполнять Закон от 92-го года.



Андрей Пионтковский

Российский журналист, политический деятель

