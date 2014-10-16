Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ. В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП. В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ. В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП. В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ. В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП. В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ. В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП. В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ. В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП. В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.
Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны, например, Деревенский ржаной хлеб весом 600 гр. в пекарне уже 3 года продается по 26 рублей, а полкирпичика Бородинского - 14, а по овощам и фруктам цены точно ниже, чем год назад. Коммунальные тарифы повышаются раз в год примерно на такую же величины, а после июльского перерасчета я даже плачу за одну из квартир по 1200-1500 рублей в месяц (насчитали переплату). Подорожал бензин (92-ой 41,14) а был 36. Стабильны цены на жилье (дочка с мужем совсем недавно купили отличную терехкомнатную, площадью 96 м2 с ремонтом за 5 900), в новостройках 50-60 тыс. м2, тарифы на транспорт не меняются год - 28/26 (по кредитке) рублей метро/трамвай/тролейбус/автобус/маршрутка. По краней мере, если сравнивать вот с этими данными Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році http://www.ukrstat.gov.ua/ цены в Нижнем Новгороде абсолютно сопоставимы со среднеукраиснкими при средней по городу з/п около 40 тыс.
Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны,
Чего не могу сказать про Украину. Как не зайду в магазин, так новые цены. На цены обращаю внимания редко , так как жена с тележкой по магазину "дрифтует", а я плачу . Но по ощущениям плачу всё больше и больше.
Цена нефти для бездефицитного бюджета опустилась до минимума за 12 лет
Федеральный бюджет в следующие три года станет еще консервативнее: он будет сбалансирован при среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов и даже ниже, следует из расчетов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сделанных для РБК на основе данных прошлых лет и проекта бюджета на 2019—2021 годы. В 2018 году стоимость барреля Urals, при которой бюджет станет бездефицитным, составит порядка 59 долларов, в 2019-м — уже 48,8 доллара, в 2020-м — 50,6 доллара, а в 2021-м — 51,2 доллара. Расчеты на 2018—2021 годы подготовлены с учетом прогноза правительства по курсу рубля, на основе которого сверстан бюджет. Ниже 50 долларов этот показатель не опускался больше десяти лет — в 2007 году бюджет был сбалансирован при 26,7 доллара за баррель, в кризисном 2008-м — при 57,9 доллара. Затем критичная для бюджета цена нефти только росла, в 2009—2014 годах она стабильно превышала отметку 100 долларов. Только с 2015 года балансирующая бюджет стоимость Urals начала снижаться: до 68,5 доллара в 2015 году и до 64,6 доллара в 2017-м, оценил эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
Москва разоблачена: в США уже готовят сокрушительные санкции
С политической точки зрения в этой истории с отравлением Скрипалей важно, что Москва разоблачена как государство-террорист, применяющее химическое оружие на территории Великобритании.
Но Великобритания может только себя винить, ведь еще с 2006-го года было ясно, что Москва — это террорист, применяющий радиологическое оружие. Но англичане как-то не захотели акцентировать внимание на этом факте. Под громадным давлением вдовы Литвиненко Марины было проведено судебное расследование, где вина Лугового и Ковтуна была установлена.
Теперь США обязаны ввести второй этап санкций из-за применения Россией химического оружия в Великобритании. Согласно закона, принятом в 92-м году. Для этого уже не требуется специального решения Конгресса. Этот закон предусматривает, что нарушителю Конвенции о запрещении химического оружия предоставляется три месяца и если за этот период он а) не признается и не раскается в своем преступлении, б) не позволит организации по химическому разоружению посетить свои объекты и удостовериться, что производство, в данном случае «Новичка» прекращено, автоматически вводится второй этап санкций. А он на порядок превосходит все, что предпринималось в отношени РФ раньше.
Там и понижение дипломатического статуса, вплоть до разрыва дипломатических отношений, запрет торговли не только товарами или изделиями двойного назначения, но и всего экспорта и импорта. Прекращение финансовых операций, т.е. согласно этому закону, можно отключить российскую банковскую систему от SWIFT. Еще есть запрет полетов национальным авиакомпаниям, в данном случае Аэрофлоту, в воздушном пространстве США.
Эти санкции должны быть введены в действие 27 ноября. Но в Сенате обсуждается вопрос не о том, вводить ли санкции или нет, а не ввести ли их, не дожидаясь 27 ноября.
В той политической обстановке, которая сейчас сложилась в США вокруг Трампа и его кабинета, просто невозможно представить, что администрация откажется выполнять Закон от 92-го года.
Андрей Пионтковский Российский журналист, политический деятель
Сегодня на дворе 2018-й. А ты мне пытаешься впихнуть статистику за 2015-й.
27661 написав:
А теперь открой список пусков за 2013-й. Разницу видишь? Видишь, что количество коммерческих спутниковых запусков упало в три раза? Это даже не учитывая, что "Ангосат" был фактически оплачен РФ.
Ну и все остальное - высокое количество брака, нелетающая "Ангара", ни одной успешной межпланетной станции, незавершенный долгострой с модулем МКС, практически не работающий "Восточный", почти полностью разваленый "Хруничев"... про лунную базу в 2015-м можно еще вспомнить.
Что в сухом остатке? Разве что понты Рогозина. Их у вас много.
а в 2014 вообще 36 запусков, больше чем у США и Китая.
Напоминаю еще раз - сегодня 2018-й. В нашей вселенной, по крайней мере.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...