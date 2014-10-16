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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 105106107108>
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 00:56

Re: Російська економіка

Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 07:37

  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


пропагандонит
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:01

BigMan
  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


Верите буржуйским ресурсам?
https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
Даже меньше 4%.

Зображення
27661
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:13

  19yuriy91 написав:
  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


пропагандонит


Вот тут интересно для Вас иностранцы пропагандонят.
https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=europe
Посмотрите где Россиия и где Украина.
Мне интересно, когда уже на Украине начнут принимать очевидные вещи, что разрыв с РФ всё больше с каждым годом и майданом :D
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:33

  27661 написав:BigMan
  BigMan написав:
Волгарь написав:Немного о российском бюджете на 19-21-ый годы - КАК ВСЕ БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ.
В 17-ом доходы бюджета составили 15,2 трлн. рублей. За 8 месяцев 18-го они уже достигли 12,2 трлн. (опережая уровень 16-го на 2,6 трлн.) и нет почти никакого сомнения, что по итогам года доходы приблизятся к 19,5 трлн. Т.е. вырастут на 30% ЗА ГОД при максимум 4%-годовой инфляции. Впервые с 2011-го у РФ будет профицитный бюджет, да еще в размере 3%+ от ВВП.
В 19-ом доходы планируются в 20 трлн. (весьма скромная цифра с учетом только дополнительного НДС в 800 млрд.), а к 21-му - в 21 трлн. При этом расходы вырастут с 18 трлн в 19-ом, до 20-ти в 21-ом. Значительно вырастут резервы - ФНБ увеличится с 3,8 в 18-ом до 14-ти трлн. в 21-ом, т.е. ЗВР России приблизятся к 650 млрд. долларов.

Манипуляция.
Предлагаю сравнить доход в долларах.

4% -инфляция? Стебетесь?


Верите буржуйским ресурсам?
https://tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
Даже меньше 4%.

Зображення

Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны, например, Деревенский ржаной хлеб весом 600 гр. в пекарне уже 3 года продается по 26 рублей, а полкирпичика Бородинского - 14, а по овощам и фруктам цены точно ниже, чем год назад. Коммунальные тарифы повышаются раз в год примерно на такую же величины, а после июльского перерасчета я даже плачу за одну из квартир по 1200-1500 рублей в месяц (насчитали переплату). Подорожал бензин (92-ой 41,14) а был 36. Стабильны цены на жилье (дочка с мужем совсем недавно купили отличную терехкомнатную, площадью 96 м2 с ремонтом за 5 900), в новостройках 50-60 тыс. м2, тарифы на транспорт не меняются год - 28/26 (по кредитке) рублей метро/трамвай/тролейбус/автобус/маршрутка. По краней мере, если сравнивать вот с этими данными
Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Україні1 у 2018 році
http://www.ukrstat.gov.ua/
цены в Нижнем Новгороде абсолютно сопоставимы со среднеукраиснкими при средней по городу з/п около 40 тыс.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:46

Волгарь
Тем не менее потребительская инфляция по личным ощущения действительно близка к заявленным цифрам. Цены на продукты практически стабильны,

Чего не могу сказать про Украину. Как не зайду в магазин, так новые цены.
На цены обращаю внимания редко , так как жена с тележкой по магазину "дрифтует", а я плачу :D . Но по ощущениям плачу всё больше и больше.
27661
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:24

Цена нефти для бездефицитного бюджета опустилась до минимума за 12 лет
Федеральный бюджет в следующие три года станет еще консервативнее: он будет сбалансирован при среднегодовой цене на нефть в районе 50 долларов и даже ниже, следует из расчетов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сделанных для РБК на основе данных прошлых лет и проекта бюджета на 2019—2021 годы.
В 2018 году стоимость барреля Urals, при которой бюджет станет бездефицитным, составит порядка 59 долларов, в 2019-м — уже 48,8 доллара, в 2020-м — 50,6 доллара, а в 2021-м — 51,2 доллара. Расчеты на 2018—2021 годы подготовлены с учетом прогноза правительства по курсу рубля, на основе которого сверстан бюджет.
Ниже 50 долларов этот показатель не опускался больше десяти лет — в 2007 году бюджет был сбалансирован при 26,7 доллара за баррель, в кризисном 2008-м — при 57,9 доллара. Затем критичная для бюджета цена нефти только росла, в 2009—2014 годах она стабильно превышала отметку 100 долларов. Только с 2015 года балансирующая бюджет стоимость Urals начала снижаться: до 68,5 доллара в 2015 году и до 64,6 доллара в 2017-м, оценил эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10681332
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:11

Re: Російська економіка

Москва разоблачена: в США уже готовят сокрушительные санкции

С политической точки зрения в этой истории с отравлением Скрипалей важно, что Москва разоблачена как государство-террорист, применяющее химическое оружие на территории Великобритании.

Но Великобритания может только себя винить, ведь еще с 2006-го года было ясно, что Москва — это террорист, применяющий радиологическое оружие. Но англичане как-то не захотели акцентировать внимание на этом факте. Под громадным давлением вдовы Литвиненко Марины было проведено судебное расследование, где вина Лугового и Ковтуна была установлена.

Теперь США обязаны ввести второй этап санкций из-за применения Россией химического оружия в Великобритании. Согласно закона, принятом в 92-м году. Для этого уже не требуется специального решения Конгресса. Этот закон предусматривает, что нарушителю Конвенции о запрещении химического оружия предоставляется три месяца и если за этот период он а) не признается и не раскается в своем преступлении, б) не позволит организации по химическому разоружению посетить свои объекты и удостовериться, что производство, в данном случае «Новичка» прекращено, автоматически вводится второй этап санкций. А он на порядок превосходит все, что предпринималось в отношени РФ раньше.

Там и понижение дипломатического статуса, вплоть до разрыва дипломатических отношений, запрет торговли не только товарами или изделиями двойного назначения, но и всего экспорта и импорта. Прекращение финансовых операций, т.е. согласно этому закону, можно отключить российскую банковскую систему от SWIFT. Еще есть запрет полетов национальным авиакомпаниям, в данном случае Аэрофлоту, в воздушном пространстве США.

Эти санкции должны быть введены в действие 27 ноября. Но в Сенате обсуждается вопрос не о том, вводить ли санкции или нет, а не ввести ли их, не дожидаясь 27 ноября.

В той политической обстановке, которая сейчас сложилась в США вокруг Трампа и его кабинета, просто невозможно представить, что администрация откажется выполнять Закон от 92-го года.

Андрей Пионтковский
Российский журналист, политический деятель
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:42

Внешняя торговля РФ в январе-августе 2018 г (млн. долларов)
ЭКСПОРТ 287 463.5
ИМПОРТ 157 945.8
САЛЬДО 129 517.7

Внешняя торговля РФ в январе-августе 2017 г
ЭКСПОРТ 224 503.7
ИМПОРТ 144 232.8
САЛЬДО 80 270.9
http://customs.ru/index2.php?option=com ... temid=1977
Положительное сальдо выросло за год на 49 млрд - более 60-ти %, и по итогам года приблизится к 200 млрд.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:20

  27661 написав:Sommer
Как выросли?
Проигранные поставки самолетов в Индию? Срыв поставок самолетов в Индонезию?
Военно-техническое сотрудничество с выдающимся партнером - Танзанией?

Поставки в Сирию забесплатно - это не продажи.


Веришь буржуйским ресурсам?
https://www.sipri.org/sites/default/files/The-SIPRI-Top-100-2015.pdf
В 2016 (после прихода в Сирию 2015) доля в % стала 8.1%.
а в номинале по всему миру падает.


Сегодня на дворе 2018-й. А ты мне пытаешься впихнуть статистику за 2015-й.

  27661 написав:
А теперь открой список пусков за 2013-й. Разницу видишь? Видишь, что количество коммерческих спутниковых запусков упало в три раза? Это даже не учитывая, что "Ангосат" был фактически оплачен РФ.

Ну и все остальное - высокое количество брака, нелетающая "Ангара", ни одной успешной межпланетной станции, незавершенный долгострой с модулем МКС, практически не работающий "Восточный", почти полностью разваленый "Хруничев"... про лунную базу в 2015-м можно еще вспомнить. :mrgreen:

Что в сухом остатке? Разве что понты Рогозина. Их у вас много. :mrgreen:


а в 2014 вообще 36 запусков, больше чем у США и Китая.


Напоминаю еще раз - сегодня 2018-й. В нашей вселенной, по крайней мере. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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