Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики".
Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ. В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...