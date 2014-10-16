RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:42

  BigMan написав:4% -инфляция? Стебетесь?


Нет, мечтает. :mrgreen:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mvf-predskazal-rossii-inflyaciyu-padenie-cen-na-neft-i-poteryu-doli-v-mirovom-vvp-1027604517
Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию.
Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики".

Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 07.04.17
Подякував: 244 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:44

И про обещанную дедолларизацию:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inostranny-biznes-ukhodit-iz-rossii-s-rekordnoy-v-istorii-skorostyu-1027604232
По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ.
В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 07.04.17
Подякував: 244 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:55

Sommer
Напоминаю еще раз - сегодня 2018-й. В нашей вселенной, по крайней мере. :mrgreen:

Графики до 2018 года, но даже если до 2015, то в такой отрасли, как космос, за 3-и года прорывов не бывает. Если стагнация, то десятилетиями. Не кол. запусков, а возможности запускать.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 916
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:01

  Sommer написав:
  BigMan написав:4% -инфляция? Стебетесь?


Нет, мечтает. :mrgreen:
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mvf-predskazal-rossii-inflyaciyu-padenie-cen-na-neft-i-poteryu-doli-v-mirovom-vvp-1027604517
Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию.
Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики".

Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.

Ты описал предсказания, причём абстрактного МВФ, а я указал на факты https://forum.finance.ua/topic124446.html?p=4471120#p4471120
Но кто же верит неудобным фактам, лучше правильным Нострадамусам верить :lol:
P.S. Кстати, для Украины такие предсказания были бы "перемогой"
в 2019 году она достигнет 5,9%
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 916
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 9, 10, 11
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
109 36954
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 вер, 2018 10:11
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 130989
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12718
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62115)
11.10.2018 11:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.