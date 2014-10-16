После запуска «Союза» с «Байконура» произошла авария. Экипаж вернулся на землю



Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на «Байконуре». Экипаж, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, вернулся на землю.



«Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане», — сказал источник. Позже собеседник агентства в органах воздушного поиска и спасения подтвердил посадку.



Представители NASA сообщили, что ожидают от России информацию о произошедшем. К месту приземления экипажа отправили поисково-спасательные отряды.



Ракета стартовала с «Гагаринского старта» Байконура утром в четверг, 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени, рассказал источник «Интерфакса». Трансляцию запуска прекратили через несколько минут после старта.



В составе экипажа находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Еще одно место на корабле занимал контейнер с грузом. Во время полета космонавты должны были, в частности, совершить эксперимент по выращиванию тканей на орбите с помощью 3D-биопринтера.



Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» — производителя ракеты «Союз».

