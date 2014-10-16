Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики".
Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ. В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Россия продолжит отставать от мира по темпам экономического роста, теряя долю в мировом ВВП, а к 2023-му году вместо анонсированного вхождения в топ-5 экономик мира пропустит вперед Индонезию. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в докладе "Перспективы развития мировой экономики".
Девальвация рубля и скачок цен на топливо разгонят инфляцию в РФ почти втрое - в 2019 году она достигнет 5,9% против 2,3% в начале текущего года.
После запуска «Союза» с «Байконура» произошла авария. Экипаж вернулся на землю
Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на «Байконуре». Экипаж, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, вернулся на землю.
«Экипаж жив и аварийно приземляется в Казахстане», — сказал источник. Позже собеседник агентства в органах воздушного поиска и спасения подтвердил посадку.
Представители NASA сообщили, что ожидают от России информацию о произошедшем. К месту приземления экипажа отправили поисково-спасательные отряды.
Ракета стартовала с «Гагаринского старта» Байконура утром в четверг, 11 октября. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени, рассказал источник «Интерфакса». Трансляцию запуска прекратили через несколько минут после старта.
В составе экипажа находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Еще одно место на корабле занимал контейнер с грузом. Во время полета космонавты должны были, в частности, совершить эксперимент по выращиванию тканей на орбите с помощью 3D-биопринтера.
Запуск посвятили столетию Завода экспериментального машиностроения ракетно-космической корпорации «Энергия» — производителя ракеты «Союз».
После запуска «Союза» с «Байконура» произошла авария. Экипаж вернулся на землю
Во время старта ракеты «Союз» к Международной космической станции (МКС) произошло аварийное отключение двигателей второй ступени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на «Байконуре». Экипаж, в составе которого космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, вернулся на землю.
Такие запуски записываются в неудачные пуски. Эта статистика есть по всем странам в открытом доступе.
P.S. Я бы мог , с таким же пафосом и жирным шрифтом, описывать удачные пуски, но так начну писать после того, как мне заплатят за пропаганду
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз. Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html