V2 написав:27661 На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз. Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его. Потому что на стр. 106 темы приведены цифры сравнения платежного баланса РФ, составной частью которого и является отток капитала, за 17-ый и 18-ый годы. И согласно им, несмотря на увеличение оттока, положительное сальдо платежного баланса за 8 месяцев выросло ВЧЕТВЕРО - с 19-ти до 76-и млрд. долларов.
Волгарь написав:И согласно им, несмотря на увеличение оттока, положительное сальдо платежного баланса
Очень любопытно было бы узнать, разумеется в рамках темы, о торговом сальдо северной кореи, куда движется РФ своим коптящим на торфе бронепоездом - чисто для прямой аналогии. На россии с импортом борятся тракторами , в корее жестким законодательством - пока вся разница.
Никогда не следует забывать, что деньги не двигаются без следов в балансе Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 октября 2018 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 467,1 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 51,0 млрд долларов США, или на 9,8%. Снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem На 1/7 долг составлял 490 млрд. Простая арифметика - за границу ушло 19 млрд, соответственно долг сократился...на 23. А с 1/7/2014-го - на 265 млрд. Причем из этих 467 млрд. не менее 100 номинировано в рублях, т.е. ЗВР РФ составляют не менее 125% всего внешнего долга страны.