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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:01

  V2 написав:27661
На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.
За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.
Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
;)

Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его.
Потому что на стр. 106 темы приведены цифры сравнения платежного баланса РФ, составной частью которого и является отток капитала, за 17-ый и 18-ый годы.
И согласно им, несмотря на увеличение оттока, положительное сальдо платежного баланса за 8 месяцев выросло ВЧЕТВЕРО - с 19-ти до 76-и млрд. долларов.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:04

Re: Російська економіка

  Волгарь написав:И согласно им, несмотря на увеличение оттока, положительное сальдо платежного баланса


Очень любопытно было бы узнать, разумеется в рамках темы, о торговом сальдо северной кореи, куда движется РФ своим коптящим на торфе бронепоездом - чисто для прямой аналогии. На россии с импортом борятся тракторами , в корее жестким законодательством - пока вся разница.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:24

  Surfer написав:
  27661 написав:Такие запуски записываются в неудачные пуски. Эта статистика есть по всем странам в открытом доступе.


Ой та вы что ? А ну ка , статистику с ссылками в студию.

Особенно сколько недавних запусков SpaceX было не удачным в сравнении с свежими запусками роскосмоса

Чисто для иллюстрации :

(если смотреть со звуком то 18+)

как тебе такое , Илон Маск ?


Смотрите как оперативно сегодняшний провал попал даже в википедию
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
27661
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:09

Никогда не следует забывать, что деньги не двигаются без следов в балансе
Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 октября 2018 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 467,1 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 51,0 млрд долларов США, или на 9,8%. Снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.

http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem
На 1/7 долг составлял 490 млрд. Простая арифметика - за границу ушло 19 млрд, соответственно долг сократился...на 23. А с 1/7/2014-го - на 265 млрд.
Причем из этих 467 млрд. не менее 100 номинировано в рублях, т.е. ЗВР РФ составляют не менее 125% всего внешнего долга страны.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:30

  V2 написав:27661
На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.
За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.
Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
;)

Для особо продвинутых "специалистов" в экономике, особенно - обслуживающих "украинские национальные интересы" - ЦБР даже мультик сделал, ну чтобы на вашем уровне доступно было и вы перестали позориться:
Что такое платежный баланс, и почему не надо бояться фразы «отток капитала»
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:32

Баблонавт
Продовжуйте переконувати і надалі!
Можливо, і самі повірите :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:42

Мда, даже мультик не помог.
А ведь в обучении человеков мультики - один из самых низовых уровней, ещё до букваря.
Неужели для вас нужно что-то на уровне "Кинь каку!"??
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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  #<1 ... 106107108109
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