V2 написав:27661 На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз. Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его. Потому что на стр. 106 темы приведены цифры сравнения платежного баланса РФ, составной частью которого и является отток капитала, за 17-ый и 18-ый годы. И согласно им, несмотря на увеличение оттока, положительное сальдо платежного баланса за 8 месяцев выросло ВЧЕТВЕРО - с 19-ти до 76-и млрд. долларов.
Волгарь написав:И согласно им, несмотря на увеличение оттока, положительное сальдо платежного баланса
Очень любопытно было бы узнать, разумеется в рамках темы, о торговом сальдо северной кореи, куда движется РФ своим коптящим на торфе бронепоездом - чисто для прямой аналогии. На россии с импортом борятся тракторами , в корее жестким законодательством - пока вся разница.
Никогда не следует забывать, что деньги не двигаются без следов в балансе Оценка внешнего долга Российской Федерации на 1 октября 2018 года
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 467,1 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 51,0 млрд долларов США, или на 9,8%. Снижение задолженности перед нерезидентами произошло главным образом в результате сокращения внешних долговых обязательств частного сектора.
http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs ... heckedItem На 1/7 долг составлял 490 млрд. Простая арифметика - за границу ушло 19 млрд, соответственно долг сократился...на 23. А с 1/7/2014-го - на 265 млрд. Причем из этих 467 млрд. не менее 100 номинировано в рублях, т.е. ЗВР РФ составляют не менее 125% всего внешнего долга страны.
V2 написав:27661 На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз. Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
Для особо продвинутых "специалистов" в экономике, особенно - обслуживающих "украинские национальные интересы" - ЦБР даже мультик сделал, ну чтобы на вашем уровне доступно было и вы перестали позориться: Что такое платежный баланс, и почему не надо бояться фразы «отток капитала»
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Мультик маніпуляція. "Отток капитала" для Федора - він зробив вклад в банку - фінансове становище його поліпшилось - факт. "Отток капитала" для Росії - Сечін чи Міллер(чи інший олігарх) зробив вклад в банку на пару мільярдів - фінансове становище Росії поліпшилось? Простим росіянам стало краще? Ні, поліпшилось фінансове становище тільки в Сечіна чи Міллера.
andrijk777, Вы можете фантазировать сколько хотите, но от этого печальная участь Украины не изменится. Ой, то есть от этого реальные дела России не ухудшаться Впрочем, верно и то, и то.
Попробуйте неторопливо прочитать сообщение уважаемого Волгаря прямо перед моей ссылкой на мультик. Он написал его Чт 11 окт, 2018 15:09. Там написано вполне доступно, попробуйте, ну хоть разок Верю в Вас!
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Ще один "мультик" в тему https://www.youtube.com/watch?v=M0QSMc2M77k Путін переконує що девальвація для Росії це класно! Насправді він каже правду. Для Росії девальвація дійсно вигідна. І для олігархів вигідна(адже треба платити менші зарплати і податки). Але для простих людей - це просто грабунок.
andrijk777 написав:Ще один "мультик" в тему https://www.youtube.com/watch?v=M0QSMc2M77k Путін переконує що девальвація для Росії це класно! Насправді він каже правду. Для Росії девальвація дійсно вигідна. І для олігархів вигідна(адже треба платити менші зарплати і податки). Але для простих людей - це просто грабунок.
Пуйло полностью подтвердил озвученную мною причину роста доходов в рублях.
"...товар продали за 1$, получили деньги 32 рубля..." "...рубль нмножечко просел, на треть...."
Кстати сегодня Рашка выплатила 9лямов Украине по поигранному делу.