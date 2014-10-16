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Російська економіка

Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:54

  Волгарь написав:
  V2 написав:27661
На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.
За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.
Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
;)

Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его.


Ок, майже переконали - всі запоребрикові писаки отримають винагороду в дол.США, яких, принаймні, для оплати їхньої праці, має вистачити :mrgreen:
V2
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