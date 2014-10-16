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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:54

  Волгарь написав:
  V2 написав:27661
На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.
За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.
Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
;)

Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его.


Ок, майже переконали - всі запоребрикові писаки отримають винагороду в дол.США, яких, принаймні, для оплати їхньої праці, має вистачити :mrgreen:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:05

  Баблонавт написав:andrijk777, Вы можете фантазировать сколько хотите, но от этого печальная участь Украины не изменится.
Ой, то есть от этого реальные дела России не ухудшаться :lol:
Впрочем, верно и то, и то.

Попробуйте неторопливо прочитать сообщение уважаемого Волгаря прямо перед моей ссылкой на мультик. Он написал его Чт 11 окт, 2018 15:09.
Там написано вполне доступно, попробуйте, ну хоть разок :D
Верю в Вас! :lol:

Ого, вот это рост оценки моей скромной персоны - за несколько недель из НЕКОЕГО я превратился уже в УВАЖАЕМОГО!
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2018 года составило:
- объем поступивших доходов – 13 988 646,4 млн. рублей или 81,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- исполнение расходов – 11 440 423,4 млн. рублей или 69,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 66,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 548 223,0 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
Год назад доходы составляли 10 971 млрд, расходы 11 191, дефицит 220 млрд.
Т.е. доходы за год выросли на 3 триллиона (27%). И, видимо, как я и писал выше, по итогам года они достигнут 19,5 трлн., а профицит - 3 трлн.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:44

Проблеми з падінням ракет вирішено :)

Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:12

  V2 написав:Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета

К экономике России это событие, безусловно, имеет самое непосредственное отношение. А главное - почти решающее.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36

  27661 написав:Sommer
Напоминаю еще раз - сегодня 2018-й. В нашей вселенной, по крайней мере. :mrgreen:

Графики до 2018 года, но даже если до 2015, то в такой отрасли, как космос, за 3-и года прорывов не бывает.


Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.

И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все.
И особенно - репутацию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:39

  Волгарь написав:
  V2 написав:Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета

К экономике России это событие, безусловно, имеет самое непосредственное отношение. А главное - почти решающее.


Именно.

В 2018-м году РФ умудрилась облажаться в двух своих "высокотехнологичных" отраслях. Вначале в Сирии продемонстрировали упадок ВПК, затем продемонстрировали упадок космической отрасли.

Осталось что? Правильно, работа бензоколонкой. Но в условиях санкций и практически гарантированого падения цены на нефть... незавидные перспективы, скажем так.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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