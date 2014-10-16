V2 написав:27661 На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз. Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его.
Ок, майже переконали - всі запоребрикові писаки отримають винагороду в дол.США, яких, принаймні, для оплати їхньої праці, має вистачити
Баблонавт написав:andrijk777, Вы можете фантазировать сколько хотите, но от этого печальная участь Украины не изменится. Ой, то есть от этого реальные дела России не ухудшаться Впрочем, верно и то, и то.
Попробуйте неторопливо прочитать сообщение уважаемого Волгаря прямо перед моей ссылкой на мультик. Он написал его Чт 11 окт, 2018 15:09. Там написано вполне доступно, попробуйте, ну хоть разок Верю в Вас!
Ого, вот это рост оценки моей скромной персоны - за несколько недель из НЕКОЕГО я превратился уже в УВАЖАЕМОГО!
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 13 988 646,4 млн. рублей или 81,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 11 440 423,4 млн. рублей или 69,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 66,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 548 223,0 млн. рублей.
https://www.minfin.ru/ru/ Год назад доходы составляли 10 971 млрд, расходы 11 191, дефицит 220 млрд. Т.е. доходы за год выросли на 3 триллиона (27%). И, видимо, как я и писал выше, по итогам года они достигнут 19,5 трлн., а профицит - 3 трлн.