RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
Російська економіка

Російська економіка
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:54

  Волгарь написав:
  V2 написав:27661
На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.
За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.
Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
;)

Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его.


Ок, майже переконали - всі запоребрикові писаки отримають винагороду в дол.США, яких, принаймні, для оплати їхньої праці, має вистачити :mrgreen:
V2
4
 
Повідомлень: 5406
З нами з: 03.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:05

  Баблонавт написав:andrijk777, Вы можете фантазировать сколько хотите, но от этого печальная участь Украины не изменится.
Ой, то есть от этого реальные дела России не ухудшаться :lol:
Впрочем, верно и то, и то.

Попробуйте неторопливо прочитать сообщение уважаемого Волгаря прямо перед моей ссылкой на мультик. Он написал его Чт 11 окт, 2018 15:09.
Там написано вполне доступно, попробуйте, ну хоть разок :D
Верю в Вас! :lol:

Ого, вот это рост оценки моей скромной персоны - за несколько недель из НЕКОЕГО я превратился уже в УВАЖАЕМОГО!
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2018 года составило:
- объем поступивших доходов – 13 988 646,4 млн. рублей или 81,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
- исполнение расходов – 11 440 423,4 млн. рублей или 69,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 66,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
- профицит – 2 548 223,0 млн. рублей.

https://www.minfin.ru/ru/
Год назад доходы составляли 10 971 млрд, расходы 11 191, дефицит 220 млрд.
Т.е. доходы за год выросли на 3 триллиона (27%). И, видимо, как я и писал выше, по итогам года они достигнут 19,5 трлн., а профицит - 3 трлн.
Волгарь
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:44

Проблеми з падінням ракет вирішено :)

Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета
V2
4
 
Повідомлень: 5406
З нами з: 03.07.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:12

  V2 написав:Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета

К экономике России это событие, безусловно, имеет самое непосредственное отношение. А главное - почти решающее.
Волгарь
 
Повідомлень: 5492
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:36

  27661 написав:Sommer
Напоминаю еще раз - сегодня 2018-й. В нашей вселенной, по крайней мере. :mrgreen:

Графики до 2018 года, но даже если до 2015, то в такой отрасли, как космос, за 3-и года прорывов не бывает.


Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.

И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все.
И особенно - репутацию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 07.04.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:39

  Волгарь написав:
  V2 написав:Путин исключил главу Роскосмоса из состава Государственного антинаркотического комитета

К экономике России это событие, безусловно, имеет самое непосредственное отношение. А главное - почти решающее.


Именно.

В 2018-м году РФ умудрилась облажаться в двух своих "высокотехнологичных" отраслях. Вначале в Сирии продемонстрировали упадок ВПК, затем продемонстрировали упадок космической отрасли.

Осталось что? Правильно, работа бензоколонкой. Но в условиях санкций и практически гарантированого падения цены на нефть... незавидные перспективы, скажем так.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2976
З нами з: 07.04.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 07:53

Ну пока украинские мечтатели хоронят Россию, мировые автопроизводители активно вкладывают свои деньги в неё продолжая там строительство автозаводов.

Мерседес
Рост инвестиций в экономику Московской области может составить порядка 25% по итогам 2018 года по сравнению с прошлым годом.

Одним из крупных инвестпроектов является строительство завода в подмосковной промзоне "Есипово" автоконцерном Daimler (Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" - МБМР, дочерней структуры Damlier, которая управляет строящимся заводом автомобилей Mercedes в Подмосковье. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, производственные объемы - до 30 тыс. автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера в первом полугодии 2019 года.


Мазда

Компания Mazda открыла во Владивостоке завод по сборке двигателей для своих автомобилей, сообщает «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».

На территории опережающего развития «Надеждинская» расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Мощность нового завода рассчитана на 50 тыс. бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G в год.

Напомним, в настоящее время во Владивостоке ведётся выпуск седанов Mazda6, а также кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9.


Хавал

Китайская компания «Хавэйл» завершила строительство корпусов автозавода в Тульской области. Предприятие начнет выпуск автомобилей в начале 2019 года

Завод марки Haval, расположенный в индустриальном парке «Узловая», изначально создавался под выпуск машин по полному циклу, включая сварку и окраски кузовов. Помимо этого здесь будут штамповать кузовные панели и производить автокомпоненты (детали из пластика, выхлопные системы и сиденья), что уже на начальном этапе обеспечит предприятию высокую долю локализации в 30%.

Серийное производство автомобилей стартует в начале следующего года. На первом этапе завод будет производить до 80 000 автомобилей в год. На втором этапе, который будет реализован после 2020 года, планируется выйти на максимальную мощность предприятия 150 000 автомобилей в год с уровнем локализации более 50%. К этому времени на заводе будет организовано производство двигателей и передних панелей.


Фольксваген

Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро.

Один из возможных новых проектов — удвоение мощности российского завода двигателей, добавил он. Завод мощностью 150 000 двигателей в год расположен под Калугой, рядом с автозаводом группы Volkswagen. Он обошелся концерну в 250 млн евро. Завод производит бензиновые моторы объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л. с.


Кроме того заявлено о намерениях построить автозаводы в России от БМВ (в Калининграде), новые цеха по производству грузовиков от Исудзу (в Ульяновске), нового автозавода по малотоннажным грузовикам от Тойоты (в Химках).

Но по украинскому телевизору об этом репортаж не покажут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 26.03.16
Подякував: 125 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світова економіка, тенденції 1 ... 9, 10, 11
tobias » Чет 16 жов, 2014 09:08
109 36976
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 вер, 2018 10:11
Волгарь
Китайська економіка 1 ... 143, 144, 145
tobias » П'ят 22 січ, 2010 10:56
1449 131007
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 22:10
tobias
Німецька економіка 1, 2
tobias » Сер 28 сер, 2013 14:20
14 12726
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2015 15:10
fabulist

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.