Додано: Пон 15 жов, 2018 07:53

Рост инвестиций в экономику Московской области может составить порядка 25% по итогам 2018 года по сравнению с прошлым годом.



Одним из крупных инвестпроектов является строительство завода в подмосковной промзоне "Есипово" автоконцерном Daimler (Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" - МБМР, дочерней структуры Damlier, которая управляет строящимся заводом автомобилей Mercedes в Подмосковье. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, производственные объемы - до 30 тыс. автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера в первом полугодии 2019 года.

Компания Mazda открыла во Владивостоке завод по сборке двигателей для своих автомобилей, сообщает «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».



На территории опережающего развития «Надеждинская» расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Мощность нового завода рассчитана на 50 тыс. бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G в год.



Напомним, в настоящее время во Владивостоке ведётся выпуск седанов Mazda6, а также кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9.

Китайская компания «Хавэйл» завершила строительство корпусов автозавода в Тульской области. Предприятие начнет выпуск автомобилей в начале 2019 года



Завод марки Haval, расположенный в индустриальном парке «Узловая», изначально создавался под выпуск машин по полному циклу, включая сварку и окраски кузовов. Помимо этого здесь будут штамповать кузовные панели и производить автокомпоненты (детали из пластика, выхлопные системы и сиденья), что уже на начальном этапе обеспечит предприятию высокую долю локализации в 30%.



Серийное производство автомобилей стартует в начале следующего года. На первом этапе завод будет производить до 80 000 автомобилей в год. На втором этапе, который будет реализован после 2020 года, планируется выйти на максимальную мощность предприятия 150 000 автомобилей в год с уровнем локализации более 50%. К этому времени на заводе будет организовано производство двигателей и передних панелей.

Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро.



Один из возможных новых проектов — удвоение мощности российского завода двигателей, добавил он. Завод мощностью 150 000 двигателей в год расположен под Калугой, рядом с автозаводом группы Volkswagen. Он обошелся концерну в 250 млн евро. Завод производит бензиновые моторы объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л. с.

Ну пока украинские мечтатели хоронят Россию, мировые автопроизводители активно вкладывают свои деньги в неё продолжая там строительство автозаводов.МерседесМаздаХавалФольксвагенКроме того заявлено о намерениях построить автозаводы в России от БМВ (в Калининграде), новые цеха по производству грузовиков от Исудзу (в Ульяновске), нового автозавода по малотоннажным грузовикам от Тойоты (в Химках).Но по украинскому телевизору об этом репортаж не покажут.