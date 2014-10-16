V2 написав:27661 На долари не розраховуйте, оскільки
Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России. За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз. Подробности: https://regnum.ru/news/2497429.html
Неплохо не только писать на форуме, но и ЧИТАТЬ его.
Ок, майже переконали - всі запоребрикові писаки отримають винагороду в дол.США, яких, принаймні, для оплати їхньої праці, має вистачити
Баблонавт написав:andrijk777, Вы можете фантазировать сколько хотите, но от этого печальная участь Украины не изменится. Ой, то есть от этого реальные дела России не ухудшаться Впрочем, верно и то, и то.
Попробуйте неторопливо прочитать сообщение уважаемого Волгаря прямо перед моей ссылкой на мультик. Он написал его Чт 11 окт, 2018 15:09. Там написано вполне доступно, попробуйте, ну хоть разок Верю в Вас!
Ого, вот это рост оценки моей скромной персоны - за несколько недель из НЕКОЕГО я превратился уже в УВАЖАЕМОГО!
По предварительной оценке исполнение основных показателей федерального бюджета за январь - сентябрь 2018 года составило: - объем поступивших доходов – 13 988 646,4 млн. рублей или 81,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; - исполнение расходов – 11 440 423,4 млн. рублей или 69,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 66,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. - профицит – 2 548 223,0 млн. рублей.
https://www.minfin.ru/ru/ Год назад доходы составляли 10 971 млрд, расходы 11 191, дефицит 220 млрд. Т.е. доходы за год выросли на 3 триллиона (27%). И, видимо, как я и писал выше, по итогам года они достигнут 19,5 трлн., а профицит - 3 трлн.
Ну пока украинские мечтатели хоронят Россию, мировые автопроизводители активно вкладывают свои деньги в неё продолжая там строительство автозаводов.
Мерседес
Рост инвестиций в экономику Московской области может составить порядка 25% по итогам 2018 года по сравнению с прошлым годом.
Одним из крупных инвестпроектов является строительство завода в подмосковной промзоне "Есипово" автоконцерном Daimler (Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" - МБМР, дочерней структуры Damlier, которая управляет строящимся заводом автомобилей Mercedes в Подмосковье. Инвестиции в проект оценивались в €300 млн, производственные объемы - до 30 тыс. автомобилей в год. Первые автомобили должны сойти с конвейера в первом полугодии 2019 года.
Мазда
Компания Mazda открыла во Владивостоке завод по сборке двигателей для своих автомобилей, сообщает «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус».
На территории опережающего развития «Надеждинская» расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Мощность нового завода рассчитана на 50 тыс. бензиновых 4-цилиндровых двигателей Mazda SkyActiv-G в год.
Напомним, в настоящее время во Владивостоке ведётся выпуск седанов Mazda6, а также кроссоверов Mazda CX-5 и Mazda CX-9.
Хавал
Китайская компания «Хавэйл» завершила строительство корпусов автозавода в Тульской области. Предприятие начнет выпуск автомобилей в начале 2019 года
Завод марки Haval, расположенный в индустриальном парке «Узловая», изначально создавался под выпуск машин по полному циклу, включая сварку и окраски кузовов. Помимо этого здесь будут штамповать кузовные панели и производить автокомпоненты (детали из пластика, выхлопные системы и сиденья), что уже на начальном этапе обеспечит предприятию высокую долю локализации в 30%.
Серийное производство автомобилей стартует в начале следующего года. На первом этапе завод будет производить до 80 000 автомобилей в год. На втором этапе, который будет реализован после 2020 года, планируется выйти на максимальную мощность предприятия 150 000 автомобилей в год с уровнем локализации более 50%. К этому времени на заводе будет организовано производство двигателей и передних панелей.
Фольксваген
Группа Volkswagen готова в ближайшие пять лет инвестировать в проекты в России еще 500 млн евро, рассказал «Ведомостям» гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович. Концерн уже вложил 1,85 млрд евро.
Один из возможных новых проектов — удвоение мощности российского завода двигателей, добавил он. Завод мощностью 150 000 двигателей в год расположен под Калугой, рядом с автозаводом группы Volkswagen. Он обошелся концерну в 250 млн евро. Завод производит бензиновые моторы объемом 1,6 л и мощностью 90 и 110 л. с.
Кроме того заявлено о намерениях построить автозаводы в России от БМВ (в Калининграде), новые цеха по производству грузовиков от Исудзу (в Ульяновске), нового автозавода по малотоннажным грузовикам от Тойоты (в Химках).
Но по украинскому телевизору об этом репортаж не покажут.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за сентябрь 2018 года. В этом месяце года в России было продано 157 371 легковых автомобилей (LADA - 31 173 шт.), что на 6,2% (LADA - +10%) больше, чем в сентябре прошлого года. Самым популярным автомобилем стала модель Lada Granta, опередив Lada Vesta, удерживающую лидерство три месяца подряд.
Попытки правительства России развернуть финансовую политику на Восток и начать привлекать займы в юанях уперлись в "китайскую стену". Проект суверенных юаневых облигаци, который обсуждается с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году, остается подвешенным в воздухе. Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов), который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, рассказал ТАСС в кулуарах Встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Ждем комментариев волгарей, что это на самом деле хорошо и правильно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.
И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все. И особенно - репутацию.
Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал. Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.
Вообще, меня поражает, как ты не замечаешь факты, идущие в разрез с твоей русофобией. Чёрное называешь белым и наоборот.