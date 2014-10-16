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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:10

  27661 написав:Sommer
Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.

И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все.
И особенно - репутацию.

Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал.
Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.


Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?

Никакая? Ну вот и здравствуйте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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