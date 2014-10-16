27661 написав:SommerСмотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.
И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все.
И особенно - репутацию.
Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал.
Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.
Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?
Никакая? Ну вот и здравствуйте.