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Російська економіка
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:10
27661 написав:Sommer
Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.
И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все.
И особенно - репутацию.
Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал.
Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.
Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?
Никакая? Ну вот и здравствуйте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 17 жов, 2018 21:51
Sommer написав: 27661 написав:Sommer
Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.
И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все.
И особенно - репутацию.
Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал.
Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.
Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?
Никакая? Ну вот и здравствуйте.
sommer, мне кажется, ты не понимаешь предмет спора, видимо у тебя нет высшего образования или ты просто гуманитарий.
Маск взял 2-е старые технологии: наведение на цель баллистических ракет и реактивную посадку (про лунный модуль слышал?). Его заслуга в том, что он придумал применение этим технологиям, ну и спонсоров нашёл.
Ещё раз говорю, потеря (или приобретение) способности выводить в космос ракеты, не происходит за 3-и года, даже Украина за 20-ть лет, ещё не всё растеряла.
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