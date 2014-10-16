Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.
И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все. И особенно - репутацию.
Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал. Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.
Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?
Никакая? Ну вот и здравствуйте.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Смотрим на SpaceX, который за 3 года умудрился сделать прорыв с возвращаемыми ракетами.
И смотрим на Роскосмос, который за 3 года умудрился прощелкать практически все. И особенно - репутацию.
Это не прорыв. Эта ещё военная технология 70-х годов была разработана для наведения на цель и торможение двигателями (что бы гасить перегрузки), но проще сказать, что за 3-и года Маск всё придумал. Погугли "реактивная посадка", может вспомнишь школьный курс физики.
Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?
Никакая? Ну вот и здравствуйте.
sommer, мне кажется, ты не понимаешь предмет спора, видимо у тебя нет высшего образования или ты просто гуманитарий.
Маск взял 2-е старые технологии: наведение на цель баллистических ракет и реактивную посадку (про лунный модуль слышал?). Его заслуга в том, что он придумал применение этим технологиям, ну и спонсоров нашёл.
Ещё раз говорю, потеря (или приобретение) способности выводить в космос ракеты, не происходит за 3-и года, даже Украина за 20-ть лет, ещё не всё растеряла.
27661 написав:Маск взял 2-е старые технологии: наведение на цель баллистических ракет и реактивную посадку (про лунный модуль слышал?). Его заслуга в том, что он придумал применение этим технологиям, ну и спонсоров нашёл.
Без разрешения и помощи неньки Америки Маск ничего никуда не запускал бы. Из электротранспорта его можно уже выводить, свое дело он сделал. Ракеты для стабильности направления пусть еще поразрабатывает.
Sommer написав:Замечательно, какая компания (или страна) в 70-х обеспечила возврат ступеней, аналогичный SpaceX? Ну хотя бы в 80-х или 90-х?
Никакая? Ну вот и здравствуйте.
Маск взял 2-е старые технологии: наведение на цель баллистических ракет и реактивную посадку (про лунный модуль слышал?). Его заслуга в том, что он придумал применение этим технологиям, ну и спонсоров нашёл.
Ну тогда Браун (чья ракета первой достигла космоса) или там Королев всего лишь придумали применение технологиям эдак 13-го века. А компьютер - старая технология вообще 5-го века до нашей эры.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Аудиторы отмечают неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков, а также резкий рост стоимости проекта, которая сейчас оценивается в рекордные 438 млрд руб. Причем для запуска серийного производства могут потребоваться дополнительные время и финансирование, а дополнительные риски создают западные санкции.
В конце 2017 года продолжительность создания самолета увеличилась на семь лет (до 2025 года), сроки продаж сократились на два года, а их начало перенесено на три года вперед — на 2019 год. Кроме того, проект серьезно подорожал. Если в 2008 году (программа МС-21 официально запущена распоряжением правительства от 17 ноября 2008 года) общие затраты составляли около 125 млрд руб., то к 2017 году они увеличились в 2,3 раза до 284 млрд руб. (речь идет об общих затратах 2008–2025 годов), из них дефицит финансирования достигает 107 млрд руб. Кроме того, сложился дефицит по операционной деятельности ПАО «Корпорация "Иркут"» (производитель самолета), которому на весь срок программы необходимо еще почти 197 млрд руб.
Общий бюджет проекта МС-21 по состоянию на 1 сентября в Счетной палате оценили в 438 млрд руб., из которых 158,3 млрд руб. уже потрачено, а 279,1 млрд руб. предстоит вложить в 2018–2025 годах.
Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...
Если эти траты будут в рублях, то это + для экономики.
Типа раздербанили бабло и давай спускать на рестораны и проституток. А дальше повара и официанты с проститутками потратят на импортозамещённую еду , а фермеры потратят на чудо-комбайны (импортозамещённые) и ВВП догонит Китай.
Ну тогда Браун (чья ракета первой достигла космоса) или там Королев всего лишь придумали применение технологиям эдак 13-го века. А компьютер - старая технология вообще 5-го века до нашей эры.
Я говорю про технологии в неизменном виде. Посмотри на стабилизаторы которые вылазят на ступени , решётки такие. Они один в один, как 50 лет назад.
Посмотри на силуэт ракеты: он такой, стреловидный. Один в один, как 700 лет назад.
Еще раз - форма частей может быть хоть 100 летней давности и срисована с самолета братьев Райт. Вопрос не в форме деталей, а в том, как они используются. И до Маска никто не смог использовать стабилизаторы так, чтобы вернуть ступень обратно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...
Если эти траты будут в рублях, то это + для экономики.
Типа раздербанили бабло и давай спускать на рестораны и проституток. А дальше повара и официанты с проститутками потратят на импортозамещённую еду , а фермеры потратят на чудо-комбайны (импортозамещённые) и ВВП догонит Китай.
У вас к песням "санкции только на пользу" добавились песни "коррупция только на пользу"? Замечательно. Продолжайте дальше в том же духе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Посмотри на силуэт ракеты: он такой, стреловидный. Один в один, как 700 лет назад.
Еще раз - форма частей может быть хоть 100 летней давности и срисована с самолета братьев Райт. Вопрос не в форме деталей, а в том, как они используются. И до Маска никто не смог использовать стабилизаторы так, чтобы вернуть ступень обратно.
Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал. Разницу улавливаешь? Разработка -- это десятилетия, начиная с уровня образования в школах. А чтоб использовать эти технологии -- даже начальных классов хватит.