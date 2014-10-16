Аудиторы отмечают неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков, а также резкий рост стоимости проекта, которая сейчас оценивается в рекордные 438 млрд руб. Причем для запуска серийного производства могут потребоваться дополнительные время и финансирование, а дополнительные риски создают западные санкции.



В конце 2017 года продолжительность создания самолета увеличилась на семь лет (до 2025 года), сроки продаж сократились на два года, а их начало перенесено на три года вперед — на 2019 год. Кроме того, проект серьезно подорожал. Если в 2008 году (программа МС-21 официально запущена распоряжением правительства от 17 ноября 2008 года) общие затраты составляли около 125 млрд руб., то к 2017 году они увеличились в 2,3 раза до 284 млрд руб. (речь идет об общих затратах 2008–2025 годов), из них дефицит финансирования достигает 107 млрд руб. Кроме того, сложился дефицит по операционной деятельности ПАО «Корпорация "Иркут"» (производитель самолета), которому на весь срок программы необходимо еще почти 197 млрд руб.



Общий бюджет проекта МС-21 по состоянию на 1 сентября в Счетной палате оценили в 438 млрд руб., из которых 158,3 млрд руб. уже потрачено, а 279,1 млрд руб. предстоит вложить в 2018–2025 годах.

