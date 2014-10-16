|
|
|
Російська економіка
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:04
Sommer написав: 27661 написав:Sommer
Общие затраты подбираются к уровню какого-нибудь "Боинга". А вот конечный продукт...
Если эти траты будут в рублях, то это + для экономики.
Типа раздербанили бабло и давай спускать на рестораны и проституток. А дальше повара и официанты с проститутками потратят на импортозамещённую еду , а фермеры потратят на чудо-комбайны (импортозамещённые) и ВВП догонит Китай.
У вас к песням "санкции только на пользу" добавились песни "коррупция только на пользу"?
Замечательно. Продолжайте дальше в том же духе.
Я ещё не добавил, на что будут тратить деньги, рабочие завода комбайнов.
-
27661
-
-
- Повідомлень: 933
- З нами з: 14.08.14
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:39
27661 написав:
Я тебе доказывал, что Маск не разработал эти технологии, а использовал.
Разницу улавливаешь? Разработка -- это десятилетия, начиная с уровня образования в школах. А чтоб использовать эти технологии -- даже начальных классов хватит.
И много школьников запустило в космос возвращаемые ракетоносители ? Сколько можно ересь писать ? Просто пучит вату на одно имя Маска вот она злобой и исходит в разных вариациях. То что он смог собрать и запустить - не важно - возвращаемые ракетоносители или батареи на Тесле на пальчиковых батарейках , не им собранных и произведенных, чего не смог до него сделать никто , получив при этом более чем конкурентные продукты на весьма конкурентных рынках - однозначный прорыв, вне зависимости от того - колесо на Тесле было изобретено до него или нет.
-
Surfer
-
-
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 14.11.13
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|109
|36994
|
|
|1449
|131023
|
|
|14
|12730
|
|